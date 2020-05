Otra vez incidentes en el Penal 1

Vuelven los incidentes en el Penal 1. En estos momentos la fuerza penitenciaria reprime a los reclusos tras una requisa. Hay internos lastimados. Los incidentes ocurren en el Pabellón 9 y el de los Menores (escuchar audio).

Ayer se vivió una jornada de tensión en la cárcel de Corrientes, aunque no se repitió lo del 21 de abril cuando cayó muerto unos de los presos, de nuevo se escucharon fuertes detonaciones y corridas. Los incidentes se iniciaron cuando después del mediodía un interno, identificado como Diego Cáceres, alias “El Diablo”, subió a una torreta para expresar el reclamo de la población carcelaria, y recién pudo ser bajado alrededor de las 20:00, luego de negociaciones con el mediador policial ante el reclamo por el estado de salud de los reclusos infectados de coronavirus. Puso algunas condiciones para deponer su actitud.

Anoche personal penitenciario, antimotines y efectivos de la Policía de Corrientes trabajaron en inmediaciones de la Unidad Penal N°1 rodeando el predio por informaciones cruzadas que hablaban de una posible fuga de presos.

En un momento corrieron versiones que hubo una toma de rehenes, que rápidamente fue desmentida, pero que puso en alerta a todas la fuerzas de seguridad que se movilizaron para sofocar los posibles incidente. Otras fuentes cercanas a la Penitenciaria aseguran que si las hubo.

Finalmente Cáceres, bajó de las alturas del presidio y fue controlado por las fuerzas de seguridad, no sin antes, recibir algunos disparos. El revoltoso fue entrevistado en exclusiva por radio Best (100.7) y diario 1588.com (escuchar audio). Fuentes cercanas a la Peniteciaria