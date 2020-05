Nombran sin concurso a hermana de intendente

Un escándalo político e institucional se desató en Yapeyú por el nombramiento “a dedo” de la hermana de la intendenta Marisol Fagúndez al frente del Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) en esa localidad. Fue nombrada en reemplazo de un profesor universitario que tiene diez años de trayectoria en el cargo y que había llegado mediante Concurso.

El polémico episodio también involucra a la ministra de Educación, Susana Benítez, responsable de emitir la resolución que designó sorpresivamente a Vanesa Fagúndez, hermana de la jefa comunal de la tierra natal del Libertador de América. La Justicia investigará este caso porque no hubo ningún concurso ni motivo para reemplazar al coordinador del Instituto de Formación y nombrar a la hermana de la jefa comunal.

El docente afectado es Marcelo Delari, docente universitario que había ganado el cargo de coordinador del ISFD mediante un concurso, en una competencia con otros trabajadores de la educación. Tras la compulsa, Delari accedió al cargo por mejor puntaje, trayectoria que le otorgó una antigüedad y prestigio de diez años en el puesto.

Sin dudas que el docente fue víctima del acostumbrado nepotismo que abunda en la función pública. El acomodo de familiares directos está prácticamente institucionalizado. El reemplazado de Delari por Fagúndez al frente del Instituto, fue una decisión de política directa, por encima de las normas. Hay una larga lista, incalculable de grupos familiares enteros que ingresaron a la administración pública por vínculos con el poder de turno, sin la más mínima capacitación.

“Fui desplazado por la hermana de la intendenta de Yapeyú, puesta a dedo, sin concurso previo, y a mi me pasaron a un cargo de auxiliar de administración y una coordinación de carreras técnicas que no existe en el Reglamento Orgánico Marco (ROM)”, dijo Delari en declaraciones a la prensa para enfatizar que “es una injusticia porque no se respetan las instituciones y este nombramiento es ilegal porque no se hizo ningún concurso. Estudié para ser docente y me capacité toda una vida, por lo que llevo 10 años ejerciendo en el cargo luego de haber ganado concurso, como corresponde”, afirmó. Con cinco postítulos para ejercer la docencia, además de profesor universitario, Delari es licenciado en Comercialización, Especialista en Educación para Jóvenes y Adultos, Técnico en Administración de Empresas y Martillero y Corredor Público matriculado. Es muy posible que interpongá una medida cautelar ante el juzgado provincial en Paso de los Libres. Seguramente será la Justicia la que resuelva el caso, en medio de un fuerte repudio de la docencia en general. Aunque siempre hay dudas sobre la independencia del Poder Judicial.