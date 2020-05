No se podrá cruzar el Puente Belgrano

Para circular se debe tener certificado laboral con horario y firma del empleador. No se podrá cruzar por motivos particulares. El Gobierno Provincial restringió la circulación por el Puente Manuel Belgrano. Sólo podrán cruzar los habilitados. La Policía de Corrientes confirmó que se han reforzado los controles en el puente Belgrano ante la situación epidemiológica del Chaco, que ayer volvió a fase 3 de la cuarentena. Los efectivos solicitan tener a mano el certificado laboral con los horarios de trabajo y la firma del empleador. La idea es no generar demoras. “Para evitar demoras y contratiempos innecesarios, es que se informa a la población en general algunas nuevas medidas o requisitos que deberán tener al momento de querer cruzar por el puente, como tener ya el permiso único de circulación nacional con la habilitación correspondiente y la excepción del caso”, agregaron. “Los trabajadores deberán tener debidamente acreditado la constancia con la firma del empleador o encargado (responsable) dónde se halle plasmado los días de jornada laboral y horarios comprendidos de las actividades que realizan, ya sea en Corrientes o en la provincia del Chaco”, insistieron. “Aquellas personas que deban cruzar por otras cuestiones o motivos particulares que no sean de suma urgencia o necesidad, no podrán hacerlo por el momento debido a la emergencia sanitaria dispuesta actualmente”.

A través de los efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial y de otras áreas, junto con el personal de Salud Pública, desde el inicio de la emergencia sanitaria por el covid-19, se encuentran emplazados en forma permanente en el acceso y bajada del Puente “General Manuel Belgrano” hacia la ciudad, realiza exhaustivos controles en cuanto a la circulación de vehículos y el movimiento de personas a partir de haberse decretado el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Se recuerda el uso obligatorio del barbijo o cubre boca, y además a la hora de circular deberán munirse también de las documentaciones personales y del rodado en que circulen con las habilitaciones del caso.