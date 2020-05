No prevén mayor flexibilización de la cuarentena

Un infectólogo que asesora al Gobierno Nacional asegura que no se prevé una mayor flexibilización de la cuarentena en el AMBA. Eduardo López, quien forma parte del comité de expertos que asesora al Gobierno, se refirió al impacto de los casos confirmados en las villas y aun posible tratamiento. El infectólogo del Hospital Ricardo Gutiérrez y miembro del comité de expertos que asesora al Poder Ejecutivo, Eduardo López, aseguró que no prevé que la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano de la provincia de Buenos Aires avancen hacia una mayor flexibilización en la próxima etapa de la cuarentena. El médico indicó que el número de casos viene subiendo de forma sostenida y aseguró que el aumento de la curva en la Argentina “va a ser suave”.

“El impacto que está teniendo en la Ciudad de Buenos Aires los casos de las villas 31 y 1.11.14 es significativo, con lo cual no preveo un avance en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano a una etapa de mayor flexibilización”, sostuvo este miércoles el médico que forma parte del comité de expertos que asesora al Gobierno con relación a la pandemia de coronavirus. Destacó la necesidad de “estabilizar el número de casos porque viene subiendo forma sostenida” y habló de una etapa de “segmentación geográfica”. “Vamos a tener que revisar los números porque hay cuatro o cinco provincias que no han tenido nuevos casos durante varios días y son las que podrían avanzar a una mayor flexibilización pero hay otras en las que empezaron a aparecer casos no previstos y obligó a volver a una restricción, como Córdoba, Ciudad de Buenos aires y conurbano”, explicó López.

Con respecto al tratamiento con plasma Covid- 19 aplicado a pacientes en la Provincia de Buenos Aires dijo que “es una de las alternativas más auspiciosas”. “Si bien son pocos los pacientes como para establecer una línea de tratamiento, de todas las drogas que se plantean, esto que es suero de convalecientes es una línea a tener en cuenta, mucho más que la Cloroquina”, dijo. El médico aseguró que la situación de la pandemia en la Argentina “no es comparable a otros países porque la curva no subió de forma empinada sino más bien apaisada, lenta hacia arriba”. No creo que nosotros lleguemos a un número de casos tan rápido como en España o Italia. Entonces, planteó que “la flexibilización de la cuarentena no puede ser igual que en otros lugares”. “No creo que nosotros lleguemos a un número de casos tan rápido como en España o Italia”, indicó el infectólogo, quien integra el comité de expertos que asesora al presidente Alberto Fernández en lo que atañe a la pandemia.

“Argentina sigue con un porcentaje bajo de letalidad y mortalidad, y tiene un número de casos que es aceptable aunque es posible que, si testeamos más, la cantidad de casos va a subir, como aparecieron casos en Chascomús y en Gran Córdoba”, explicó. Entendió que el trabajo que se está realizando en los barrios vulnerables, a través del plan Detectar, “fue bastante fuerte” aunque indicó que “siempre hay cosas para mejorar cuando uno analiza retrospectivamente en cuestiones de salud”.