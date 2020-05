No hay posibilidad de ninguna apertura nueva

Lo afirmó Diego Santilli al referirse al consenso sobre la continuidad del aislamiento preventivo en el AMBA. Fortalecerán los controles y permisos de comunicación. Mantendrán las salidas recreativas con niños y adolescente hasta 15 años y la apertura de comercios de cercanía. Hay satisfacción con el comportamiento de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, aseguró que “no hay posibilidad de ninguna apertura nueva” en la zona metropolitana y destacó que ése es el “consenso” por estas horas entre Nación, Ciudad y Provincia. “Hay consenso que no hay posibilidad de ninguna apertura nueva” en el AMBA, sostuvo Santilli, en momentos que el gobierno nacional define las nuevas condiciones de la cuarentena a partir del lunes. Luego del encuentro que tuvo lugar este jueves en Casa Rosada entre autoridades de las tres administraciones, el vicejefe porteño señaló que también hay acuerdo en “fortalecer los controles y los permisos” de circulación. La tercera pata del consenso es la profundización del trabajo y la presencia estatal en los barrios vulnerables de Capital y Provincia. “Estamos yendo a buscar los casos, para cortar el contagio”, subrayó Santilli sobre las acciones llevadas adelante a través de los testeos en las villas. “La gente ha cumplido y creemos que fue una buena medida y pretendemos que continúe como está”.

CUARENTENA EJEMPLAR

A poco de la finalización de la actual etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus y del anuncio de la dinámica de la continuidad de la medida, Santilli destacó que “la sociedad se ha comportado y ha hecho una cuarentena ejemplar” desde el 20 de marzo pero advirtió que “habrá que revisar los permisos otorgados” para circular y analizar cada caso. No obstante, señaló que ante un aumento significativo en el número de personas que circula por la ciudad, “habrá que analizar los permisos” otorgados, que en la región metropolitana -indicó- alcanzan los 5 millones, “para separar lo esencial de no esencial y analizar cada caso”. Sobre las salidas recreativas con niños y adolescente hasta 15 años según el número de documento de su acompañante los fines de semana, destacó que “no han habido aglomeraciones, la gente ha cumplido y creemos que fue una buena medida y pretendemos que continúe como está”. Respecto a la apertura de comercios de cercanía que comenzó el martes 12 de mayo, sostuvo que “desde el punto de vista ciudadano, si han ido a comercios lo han hecho con responsabilidad, con distanciamiento, colas en la vereda, lo que hemos hecho hasta ahora ha funcionado bien”. “Como país, el 19 de marzo hemos tomado una decisión contundente que ha hecho un cambio sustancial. Vos esperabas una curva alta para el 22 de abril y ese pico no sucedió: eso tiene que ver con el aislamiento social preventivo que ha hecho la sociedad”, remarcó.