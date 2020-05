Susana Giménez desde Uruguay: “Esto ya no es una cuarentena, es una sesentena”. La estrella de Telefe, quien viajó el sábado pasado a Uruguay, algo que se confirmó este martes, dijo que espera que el gobierno argentino consulte sobre la pandemia con otros países. La conductora y actriz Susana Giménez, luego que se confirmara en forma exclusiva su viaje a Uruguay en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, manifestó que lo que pasa en el país “ya no es una cuarentena, es una sesentena”. “Cumplí 65 días en cuarentena, esto ya no es cuarentena, es una sesentena larga”, sentenció Susana Giménez en una entrevista por Radio Rivadavia. “Me parece que la cuarentena acá es más larga que en cualquier otro país, empezamos bien, no pasó nada, era todo muy pequeña la cifra y ahora esto con este problema de los barrios más carenciados es todo muy espantoso”, agregó. “Me parece que estamos haciendo más que en otros países, espero que nuestro país consulte con Italia o España, no con Estados Unidos o Brasil, donde todo es un espanto”, subrayó.

CRÍTICAS

La gente criticó a Susana Giménez en las redes sociales. Pocos minutos después que se confirmara que el sábado pasado, a las 15:00, Susana Giménez abordó un Lear Jet junto a su hermano con destino Montevideo, comenzaron a sentirse las críticas. El viaje de Susana Giménez a Uruguay en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio en el país fue repudiado por la gente en las redes sociales, donde los “trolls” vinculados al gobierno de Mauricio Macri la defendieron y lugar en el que también discutieron periodistas luego. Susana Giménez no pasa desapercibida ni Argentina ni en Uruguay y tarde o temprano se iba a filtrar su viaje en medio de la cuarentena. Como le pasó a Marcelo Tinelli, cuando a horas que se dictara la cuarentena fue autorizado a tomar un avión privado para ir a Esquel junto a parte de su familia, las críticas de la gente común en las redes sociales contra Susana Giménez se hicieron sentir fuerte.