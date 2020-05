Ni los millonarios locales se salvan del Dengue

El dengue avanza en Corrientes. No tiene clase social como algunos creen. Una enfermedad complicada que deja secuelas, si el mosquito Aedes Aegypti vuelve a picar al infectado. En ese caso puede ser mortal. Personas importantes del poder económico y judicial lo padecieron. Actualmente el zar del juego Jorge Goitia, con todos sus millones, lo soporta. También la ex jueza María Alicia Colombi de Jaime (Popi), hermana del tres veces gobernador de la provincia, lo sufrió este año a principios de abril. Hubo periodistas y deportistas locales de buen estándar económico que no la pasaron muy bien mientras tuvieron el virus.

La pandemia del COVID-19 le robó marketing, pero al igual que el virus chino, no existe vacuna para repelerlo. Chaco y Misiones, provincias linderas, como Paraguay y Brasil, países que limitan con Corrientes, tienen contagios de a miles. Ahora las temperaturas bajaran y el Dengue mermara un poco porque el frío lo agobia, pero en las zonas litoraleñas el invierno es corto, y en pocos meses, el Aedes arrancará de nuevo. Asimismo si bien la actividad del mosquito disminuye por debajo de los 17 °C, se requieren temperaturas constantes por debajo de los 12 °C para que su actividad desaparezca.

La diferencia de infectados en la ciudad Capital, con las localidades del interior es abismal en Corrientes, cuando no pocos interpretaron que las comunas chicas serían más vulnerables.

Todos los días en el informe oficial del Comité epidemiológico, aparecen casos de Dengue de a decenas. Por ahora la preocupación pasa por el Coronavirus, que le ganó el mercado publicitario.