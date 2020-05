Murió el Sargento “Cartucho”

El Sargento “Cartucho” de la Policía de Corrientes murió luego de un colapso generalizado, tras ser atropellado por un móvil policial. El can prestó servicios a sus camaradas de la Comisaría Séptima, ayudando en el esclarecimiento de varios casos, y a la detención de delincuentes. Hay luto en los uniformados correntinos que despiden a un amigo.

Según relata el blog policial Patrulla Radial, hace pocas semanas fue operado y se recuperaba favorablemente, hasta la mañana de este domingo, cuando fue atropellado por un patrullero de la misma dependencia policial.

Un funcionario explicó que el tan querido Cartucho, en la mañana de hoy estaba acostado en el pasillo donde siempre solía descansar. En esta ocasión se encontraba detrás del móvil policial. Un chofer subió a la camioneta de la fuerza para hacer el traslado de detenidos y dio marcha atrás. El animal cuando escuchó el ruido de la marcha se había levantado, pero sin embargo, el conductor no advirtió su presencia y lo arrolló.

Pese a los esfuerzos por salvarle la vida, Cartucho no aguantó y lamentablemente falleció.

También aclararon que tras el accidente, a la Comisaría Séptima acudió de inmediato el veterinario de la Policía, pero ya había ocurrido su deceso.

Asimismo, manifestaron que abrirían una investigación para determinar cómo sucedió el lamentable hecho. Desde esta tarde descansará en las tierras del predio de la División Canes de la Policía de Corrientes, donde se le rendirán los honores correspondientes. El perro marcó un antes y un después en el trato de los animales “callejeros” por parte de la policía provincial.