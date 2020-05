Murieron calcinados en un accidente automovilístico

El trágico episodio ocurrió el domingo por la noche en la entrada a la ciudad de Alberdi (Tucumán). Las víctimas no se percataron de que el camino estaba cortado por una obra de reparación y colisionaron contra los arreglos. Cuatro personas fallecieron el domingo por la noche en la entrada a la ciudad de Alberdi (Tucumán), donde el auto en el que se movilizaban chocó contra un montículo de tierra y terminó consumido por el fuego. Las víctimas, oriundas de la ciudad de Aguilares, fueron reconocidas como Augusto Ruiz, quien manejaba, acompañado de Nazareno Galván y Mariquena Soria. La cuarta pasajera aún no fue identificada. Todos tenían entre 25 y 28 años. El accidente ocurrió alrededor de las 23:00 cuando el Volkswagen Gol Power circulaba por la ruta 38, según informaron fuentes policiales. Al llegar al puente elevado que desvía el tránsito hacia la ciudad de Alberdi, los tripulantes no se percataron que el camino estaba cortado por una obra de reparación y colisionaron contra los arreglos. Momentos después, el vehículo se incendió con ellos adentro. “Se estrellaron contra un montículo de tierra cercano al puente y el vehículo fue reducido por las llamas”, indicaron las fuentes al medio local. El servicio de emergencia, los bomberos y la Policía se hicieron presentes en el siniestro, así como también personal de la fiscalía de turno del Centro Judicial Concepción.