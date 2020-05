Michel Jordan: Las respuestas de la serie boom ‘El último baile’

Los ojos de Jordan, qué toma y más ¿Cuántas personas miran The Last Dance? ¿Cuánto tiempo tardó en hacerse? ¿Por qué MJ está con los ojos irritados? ¿Qué bebida toma en las entrevistas? ¿La mansión en la que sale es su casa realmente? ¿Cuál fue el curioso pedido que hizo Dennis Rodman? Acá todas las respuestas sobre la serie que la rompe en todo el mundo.

The Last Dance, la serie sobre la temporada 97/98 de los Chicago Bulls de Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman y compañía, es un boom mundial. Semana a semana, son millones las personas que se pegan a la tele, compu, tablet o celu para revivir esa campaña de ese equipazo que consiguió el título de la NBA(el sexto para MJ) hace ya 22 años… ¡Yen Olé te respondemos todas preguntas sobre la serie del momento!

¿Cómo es que tienen tanto material de esas temporadas de los 90 y cuánto tardaron en hacer el docu?

Para la campaña 97/98, Michael y sus compañeros les dieron acceso total a las cámaras de NBA Entertainment. Las imágenes inéditas no se utilizaron hasta que en julio de 2016 surgió la idea de hacer un documental sobre esa temporada. El director Jason Hehir dispuso de más de 10.000 horas de video (500 exclusivas de la 97/98), entrevistó a 106 personas (incluidos los ex presidentes Obama y Clinton) y el guión llegó a tener 5.000 páginas. La producción demoró tres años completos y se adelantó de junio a abril por el coronavirus: los editores terminaron su trabajo desde sus casas…

¿Cuántas personas la están viendo?

ESPN, cadena que emite la serie en Estados Unidos, anunció que éste es el documental deportivo más visto de la historia: cada capítulo en USA no baja de ¡los cinco millones de espectadores! Y a nivel global la cosa sería aún más impactante… Netflix estrena los episodios los lunes a las 4.01 de la matina y, aunque no anunció cifras oficiales, la serie está tercera entre las más vistas en Argentina. Y debido al éxito, la plataforma de streaming compró los derechos de Space Jam y la peli de Jordan también se metió en el top 10.

¿Cuántas fueron las entrevistas con Jordan y cuánto ganará por esta serie?

En total, las charlas con MJ fueron tres y tuvieron un pequeño detalle: aunque en el docu se lo ve en una tremenda mansión cerca de una playa, no se grabaron en la propiedad de Michael. Resulta que Jordan no aceptó mostrar su espectacular casa en Jupiter (Florida) para preservar su intimidad y tampoco accedió a que se filmara su jet privado, por el mismo motivo. Fue por esto que las entrevistas se realizaron en tres mansiones cercanas a su casa… Jordan no se llevará ni un dólar por The Last Dance, las ganancias que obtenga (estimadas entre tres y cuatro millones verdes) las donará a entidades benéficas.

¿Es verdad que Dennis Rodman hizo un curioso pedido durante su entrevista?

Para empezar, el Gusano cayó dos horas tarde a la entrevista que se realizó en una suite de un hotel de Los Angeles. El director, que en un momento creyó que el ex Detroit Pistons no se iba a presentar, contó que fue todo un desafío lograr que Dennis se concentrara en las preguntas pero que finalmente lo logró tras dos exigencias: ¡que le trajeran un sandwich de atún de Subway y un té de manzanilla! Así, consiguieron que una charla durante tres horas.

¿Por qué Jordan tiene los ojos irritados y qué que toma en las entrevistas?

Una de las cosas que más llamaron la atención en la serie son los ojos de Jordan: a lo largo de las charlas se puede observar que los tiene muy irritados y de un color amarillento. Según publicó el diario Marca, Jordan sufriría de ictericia, una enfermedad que hace que la piel y las mucosas tomen un color amarillento por el un aumento de la bilirrubina en la sangre como resultado de ciertos trastornos hepáticos. Ojo, Clarín contactó a un oftalmólogo, que afirmó que es imposible hacer un diagnóstico sólo por lo que se ve en la serie pero que también podría deberse a una alergia o estar provocado por excesivo consumo de alcohol… Y ahí viene otro detalle: en las entrevistas, siempre está con un vasito. ¿Toma Gatorei? No. Es un tequila de lujo, Súper Prémium: un extra añejo de su propia marca de tequilas, llamada Cincoro. Sale 1.600 dólares la botella…