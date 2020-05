Los chats complican a Sebastián Villa

Por violencia de género: lo indagan este viernes. Fernando Burlando, abogado de la mujer, adjuntó a la causa conversaciones entre el futbolista y Cynthia, hermana de Daniela, en la que hablan de las agresiones, con fotos. El delantero declara este viernes ante la fiscal Verónica Pérez. Sebastián Villa debe declarar por la aplicación Zoom este viernes por la mañana ante la fiscal Verónica Pérez, de la UFI 4 de Esteban Echeverría, por el delito de “lesiones leves calificadas por el vínculo y por tratarse de un hombre contra una mujer mediando violencia de género, en concurso real con coacción agravada” que se le inició ante la denuncia efectuada por su ex pareja, Daniela Cortés. Todo había empezado en la madrugada del 28 de abril, en la casa en el country Saint Thomas: Cortés acusó vía redes sociales al delantero de Boca de haberla agredido y amenazado con lastimar a su familia si no abandonaba el lugar; luego ratificó sus palabras ante la Policía. La Justicia emitió una orden de restricción perimetral (hecho por el cual el colombiano debió mudarse de la propiedad de su compatriota Juan Fernando Quintero, a la que se había trasladado transitoriamente y estaba ubicada en el mismo barrio) y la prohibición para que abandone el país por 30 días.

Villa hizo también una denuncia por robo y extorsión, que tramita paralelamente a la de violencia de género. Pero antes de su declaración testimonial, la situación del ex Deportes Tolima se complicó luego que Fernando Burlando, abogado de su ex pareja, adjuntara a la causa una serie de chats entre el futbolista y Cynthia Cortés, hermana de Daniela. En los escritos Villa habla de las agresiones y admite el embarazo que el entorno de Cortés asegura que perdió por los ataques del jugador. Uno de ellos es del 1 de febrero de 2019; el futbolista aparece agendado como “Seba cuñis”, por “cuñado”. “Sebas, otra vez lo mismo. Si no quieres estar con ella, mandala para acá, pero no sos ni el papá ni nadie para que le pegues”, lo reprende la hermana de la agredida. “Sí, está bien Cynthia”, responde el jugador. “No señor, así no son las cosas, Sebastián. No pase la raya más de lo que la has pasado. ¿Entonces por qué tiene la boca con sangre?”, lo inquiere, anexando una imagen de Daniela herida en los labios y las encías.

Otro chat fuerte data del 8 de enero del año pasado. Cynthia nuevamente habla con Villa después de otra pelea, en la que denuncia que Daniela terminó herida. “Porque Sebas, seamos sinceros, todo lo que vivió ella fue muy terrible y verle las manos moradas, eso me partió el alma. Pero aún así ella me dice que te ama y que tú eres un buen hombre. Y lloró mucho. Por eso te digo mucho amor y todo saldrá bien, te lo pido como cuñada, no deje que nadie se meta entre ustedes dos, ni la familia, ni los amigos, confíe en su pareja y mucha, mucha sinceridad en todo”, le dice. “Sí, yo también la amo, no sé qué me pasó, se me fueron las luces. Porque ella se ha convertido en mi mano derecha y no sé qué pasó”, reconoce el jugador. Otra conversación presentada ante la Justicia es entre Daniela y Cynthia, del pasado 4 de abril. La ex pareja de Villa le dice a su hermana: “Ya no más. Yo empecé a llorar de rabia y me empezó a decir unas cosas, Cynthia… Y me empezó a pegar porque yo no lo dejaba dormir llorando”. Y adjuntó una foto con un golpe en la frente.

El mismo 4 de abril, a las 4:24 de la mañana, Daniela intentó una videollamada con su hermana, que le escribió a las 8:04. “¿Qué pasó? Usted llamándome a las 4:24 AM”, pregunta Cynthia. “Mana, Sebastián me pegó. Ya no doy más”, respondió la ex pareja del delantero. “Estábamos jugando parchís los dos y yo le gané y me cogió del pelo”, lo acusó. Los chats quedaron anexados a la causa junto a la declaración testimonial de Cynthia Cortés, que realizó vía Zoom desde Colombia. Allí, señaló que “fueron constantes las agresiones físicas y verbales”. En un momento de la testimonial, incluso, rompió en llanto. “Es muy difícil porque es mi única hermana”, argumentó. Como respuesta a las acusaciones de robo y de manejo oscuro de su dinero que realizó Villa, la hermana de la denunciante señaló que el propio futbolista pidió la asistencia de Daniela y sus seres queridos en cuestiones económicas. “Lo ayudé a comprar dos departamentos para su familia”, apuntó, y ofreció como prueba otras conversaciones (para totalizar 17) comprobando que el jugador estaba al tanto de cada operación.

Otro ítem sensible en la declaración es el embarazo perdido a causa de la agresión de la figura de Boca. “Por medio de una pelea ella comenzó con dolores pélvicos”, acusó. También aportó un chat con Villa, en el que asegura “nosotros vamos a ser papás. Tiene dos meses” y agrega que se enteraron “por prueba de orina”. En la causa también declararon Erika Osorio Rojo, amiga desde el colegio de Daniela Cortés, y Edith Valencia Tasayco, ex empleada doméstica de la pareja cuando convivía en Puerto Madero. Osorio subrayó que “después de cada golpiza se encerraba en el baño para llamarme” y que “me mandaba fotos impactantes, con sangre”. La empleada aceptó haber presenciado peleas y que en una oportunidad vio a Daniela “con un chichón” y la adjudicó a que se había caído en el baño. Mientras la investigación sigue su curso, Boca aguarda las definiciones de la Justicia para tomar una resolución. “Todo lo que pasa nos preocupa, todo lo que tenga que ver con Boca. Respecto de lo de Villa, como digo siempre, vamos a escuchar a la Justicia y actuaremos en consecuencia. Si es culpable, que lo culpen, nunca apoyaríamos un acto de violencia, pero es algo que tiene que resolver la Justicia”, dijo Jorge Amor Ameal.