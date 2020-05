¿Le llegó la hora a la mafia judicial?

En Corrientes, la jueza Pozzer Penzo perdió a sus padrinos Garavano y Bullrich y ahora salen a la luz sus causas armadas.

Cristina Pozzer Penzo fue sin lugar a dudas la jueza más cuestionada de toda la provincia de Corrientes sindicada como líder de una asociación ilícita dedicada al armado de causas contra ciudadanos inocentes de Paso de los Libres, primero, y de Goya en la actualidad junto al fiscal Carlos “El Alemán” Schaefer y los fiscales subrogantes Miriam Benítez y Fabián Martínez.

Contó con el apoyo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para la realización apócrifa de causas, así como la realización de un trabajo fino para quedarse con la fiscalía de Benito Pont y el juzgado electoral del juez Carlos Soto Dávila.

Ahora la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación le informó a la denunciada jueza que en el Expediente N°115/2019 fue denunciada de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11 del Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación.

Dentro de la gran cantidad de cuestionamientos y denuncias que pesan contra la jueza y su grupo de tareas, se confirman maltrato laboral a sus subalternos, chats de pedidos entre pasadores de frontera y José Monti, marido de la jueza, con artículos electrónicos (aires acondicionados, tomógrafos, ecógrafos, entre otros) que llegaban e iban directo a la casa de la magistrada y a la clínica de su propiedad; y sumado, también, el sugestivo hecho que la jueza hace 2 años tenía un modesto automóvil Chevrolet Corsa y alquilaba una casa en el barrio Militar y en la actualidad dispone de una mansión en la localidad de Lavalle, valuada en 1.5 millones de dólares, una camioneta 4×4 costosísima y una clínica propia, además de llevar una vida ostentosa con sendos viajes a Europa, a pesar de contar con un simple sueldo de jueza federal.

Según una investigación del Consejo de la Magistratura, todo emana de la sociedad que la jueza mantenía con los fiscales, la concesionaria de autos “Alta Gama” y de la corrupción por el armado de causas deteniendo a ciudadanos de Paso de los libres para tapar sus ilícitos juntos a la PSA, fiscales subrogantes y las policías departamentales”.

Los nuevos aires judiciales que soplan en Corrientes se afianzaron con la excarcelación del empresario Ricardo Aguirre, a quien la jueza le armó una causa para expropiarle su agencia de autos “Aguirre Automotores” con 40 años de desarrollo en Paso de los Libres, y ubicar en la ciudad a su socio comercial José Gerónimo Acebal y la agencia de ambos “Alta Gama”.

El “Caso Aguirre Automotores” fue sin lugar a dudas la punta del Iceberg que desenmarañó la gran madeja de la “mafia judicial macrista”. Allí la jueza no solo no se inhibió por hacer negocios comerciales con “Alta Gama”, sino que le dio la bendición de no allanarle ni cerrarle la agencia siendo sus fiscales los que hicieron caso omiso a la diferencia arbitraria y de trato entre la legendaria agencia de Aguirre y la de los flamantes socios de la jueza, los de “Alta Gama”. Los correntinos, definitivamente, ahora bregan por tener una provincia más justa y transparente. Pareciera que van en camino a lograrlo.

Agencia Nova.com