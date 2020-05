Las señoras del Parque Cambá Cuá

La información como la imagen se hicieron viral por las redes sociales el sábado de tarde. Aunque la foto no muestra rostros, quien la captó, asegura que se trata de dos funcionarias del Poder Judicial (Jueza y Secretaria de Juzgado). Mañana la actividad en la justicia local se acelerará, y sus integrantes buscan ponerse en forma. Las mujeres caminaron por el Parque Camba Cuá realizando un poco de caminata y esparcimiento con barbijos en la mano. Decir que violaron la cuarenta, comienza a presentarse como ya algo relativo. La gran mayoría lo hace, más allá de saber que están violando la norma. Pero cuando quienes la vulneran son aquellos que deben hacerla cumplir y aplicarlas, el episodio se observa muy controvertido. Como cuando a un ex gobernador y actual senador de la provincia lo “pescaron” andando en bicicleta en días en que el aislamiento dictado por la presidencia de la nación, era mucho más rígido. Las actitudes de incumplimiento, sobre todo de quienes tiene que velar por el respeto a las leyes (Decretos, Ordenanzas, etc.), provoca que el ciudadano común de a poco vaya perdiendo credibilidad en el sistema republicano, y lo que es peor aún, en la propia democracia. Sería muy triste.