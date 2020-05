La NASA pospuso el histórico lanzamiento

El SpaceX no pudo partir por mal clima: despegará el sábado. A pocos minutos de la hora señalada para el lanzamiento de la nave, la agencia aeroespacial estadounidense decidió postergar la operación para no ponerla en peligro. SpaceX, la compañía de Elon Musk, se enfrentaba este miércoles al mayor y más esperado de sus retos. El lanzamiento de la misión Demo-2 que llevaría a cabo junto con la NASA ha levantado una expectación extraordinaria al ser el primero llevado a cabo por una empresa privada y suponer el primer vuelo espacial que despega de territorio estadounidense en casi una década. Sin embargo, los planes deben posponerse hasta este sábado 30 de mayo, debido a las malas condiciones climáticas imperantes en Cabo Cañaveral, lugar del lanzamiento. Si la meteorología lo permitía, todo seguiría su marcha, pero por estrictas medidas de seguridad a bordo se determinó cancelar el vuelo hoy minutos antes de la hora señalada. El canal de YouTube de la NASA fue una de las fuentes de información de cabecera en todo lo relacionado con el espacio y en esta ocasión no iban a ser menos. Transmitieron todas las instancias hasta la cancelación de hoy. Lo informó oficialmente la NASA en su cuenta de Twiter este miércoles a las 17:00 horas de Argentina. También se informó sobre la cancelación en la red social de Space X. Esta era una concreta posibilidad, previamente anunciada. Se aguardó hasta último instante para lanzar la nave hacia la Estación Espacial, pero los riesgos eran más que los posibles beneficios.