La justicia no quiere a los procesados en el Patono

Preocupación entre los vecinos de Riachuelo, luego que la justicia transformara a una sala de la comisaría de esa localidad, en un sitio donde los procesados, trasladados desde la Unidad Penal 6 de San Cayetano, son enjuiciados mediante videoconferencia. Hay 4 debates diarios. Nadie entiende porque los imputados no son llevados directamente al Edificio Patono para el juicio Oral, en lugar de ocupar una sede policial de gran concurrencia ciudadana para concretar un transmisión por pocos kilómetros de distancia. No para pocos, se busca proteger solamente a los jueces y funcionarios del Poder Judicial del coronavirus. Con el antecedente de los penitenciarios infectados, como también una veintena de internos, en la justicia prefieren no relacionarse con los guardiacárcles, y menos aún con los reclusos.

El enlace no se hace directamente desde San Cayetano porque no tiene conexión de internet, mecanismo que se utiliza cuando la distancia son de varios cientos o miles de kilómetros.

La paradoja radica, en que la cantidad de personal y vehículos penitenciarios que se ocupa para trasladar los reos hasta Riachuelo, sería la misma a usar, para llevarlos hasta los tribunales del Patono.

A la comisaría del municipio riachuelense, cabecera de la prevención policial de esa zona como de otros servicios, asisten cientos de personas diariamente, las que ahora tendrán que lidiar con los presos que llegan hasta ese predio. Todo sea por cuidar a los jueces.