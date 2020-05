La Cámpora deja sin trabajo a una enfermera por “desobediente”

Una enfermera de Defensa Civil del municipio de San Luis del Palmar, fue echada por no cumplir las acciones políticas del referente de “La Campora” de esa localidad. Desobedeció órdenes de militancia.

La línea interna dentro del Partido Justicialista, aunque identificada netamente con el kirchnerismo, parece no cumplir las directivas emanadas por el presidente de la nación, Alberto Fernández, quien pidió suspender los despidos ante la crisis que atraviesa el país por la pandemia, y menos e este caso, a una trabajadora de la salud.

La joven echada de 26 años, además tiene un hijo de 4 años y trabajaba desde hace más de siete años en la comuna sanluiseña. Días atrás se presentó a cobrar sus haberes y le informaron que había sido dada de baja por decisión del Director de Defensa Civil, Luis Correa, quién es además el referente de La Cámpora en San Luis del Palmar.

La enfermera cumple funciones desde el año 2013 con la llegada del actual intendente (PJ) Ricardo Valenzuela al frente del municipio. Nunca tuvo un llamado de atención o suspensión en sus tareas laborales.

La trabajadora había solicitado en varias oportunidades el traslado del área de Defensa Civil, por el constante hostigamiento y persecución política de Correa, quien le obligaba a cumplir militancia en La Cámpora para lograr estabilidad laboral. Ante su negativa, la despidió sin reparos.

Correa tiene antecedentes similares. En 2018 despidió de Defensa Civil a dos trabajadoras sin causa justa, por igual razón: no prestarse a militar dentro del espacio político kirchnerista, en la llamada tierra de la fibra fuerte.

Luis Correa como referente de La Cámpora, responde políticamente al Diputado Nacional Kirchnerista, José “Pitín” Ruiz Aragón. Manteniendo la costumbre de este enclave interno del PJ, tras las cesantías de estas personas, empleó a sus familiares.