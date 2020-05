Ituzaingó, habilita los gimnasios

Ituzaingó, es la primera localidad en el país en habilitar la apertura de los gimnasios. Esto tiene que ver con que no tienen casos positivos, lo que permite que la gente se mueva de otra manera.

En el municipio de la energía hay cerca de 12 gimnasios habilitados por la Municipalidad, y la cantidad de personas que puedan ingresar dependerá del espacio de cada uno de ellos, ya que hay que mantener la distancia social.

Podrán concurrir personas mayores de 14 años y menores de 60, quienes deberán mantener la distancia. Además tendrán que firmar antes una declaración jurada, que indique su buen estado de salud, que no presentan síntomas asociados con el coronavirus y que no han estado en contacto con personas que volvieron del exterior.

Dentro del gimnasio, cada usuario tendrá una estación de trabajo con sus propios elementos, los cuales no podrán ser intercambiados. No estarán permitidos los entrenamientos grupales, ni siquiera en parejas. Será obligatorio el uso de tapabocas, pero no es requerido por el Municipio el control de temperatura de los usuarios.