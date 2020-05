Internaron en el Llano a cuatro casos sospechosos

Parte Oficial de coronavirus. Por 15° día consecutivo Corrientes no tiene casos confirmados de CoVid-19. Sin embargo hay personas con síntomas que están siendo atendidas en el nosocomio de la avenida Centenario. El Gobierno de Corrientes dio a conocer que cuatro personas con síntomas de coronavirus fueron internados en el Hospital Llano. Se los catalogó como sospechosos y se esperan los resultados de los análisis. Todas las personas están clínicamente estables. No obstante no se comprobó que haya casos positivos nuevos por lo que Corrientes llegó a los 15 días consecutivos sin nuevos enfermos de CoVid-19. Tampoco tiene casos activos, ya que los 78 enfermos que tuvo hasta la fecha fueron dados de alta. Permanecen aisladas preventivamente 1487 personas. En tanto que 5733 ya fueron liberadas de esa condición.