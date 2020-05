Habilitan caminatas controladas según DNI  

Desde el miércoles 6 de mayo serán tres lugares en la Capital, y en cada municipio se habilitarán espacios, para realizar caminatas controladas, con un permiso que debe ser tramitado, manteniendo distancias, según un cupo y destinado a mayores de 14 y menores de 60 años.

Mil personas por turno en la Costanera Sur, 200 en la Avda. Libertad (Campus) y 200 en el Ex Aeroclub se habilitarán por finalización par o impar del DNI.

Los caminantes deberán contar con más de 14 años y menos de 60, y deberán tramitar un permiso online en la página del gobierno de la provincia.

Al caminar deberán mantener una distancia de 10 metros, no caminar juntos a menos que sean convivientes.

Tras un informe del Ministerio de Salud que confirma una curva “aplanada” de casos, el gobernador Gustavo Valdés, anunció que decidió prorrogar las restricciones y no incorporar nuevas actividades a la flexibilización pero si habilitar desde el miércoles las caminatas “controladas” en tres zonas de la ciudad.

“Incorporaremos las caminatas en lugares controladas, con restricciones, por DNI, horarios y con permisos que se deberán tramitar en: www.permisoscorrientes.gob.ar”, detalló Valdés.

“Dijo además que habrá tres zonas para hacerlo, Costanera (desde el Parque Mitre, Costanera San Martín y Sur) avenida Libertad (desde Laprida hasta El Aguila) y ex Aero Club, con cupo, con dni y horario determinado: lunes y miércoles y viernes documentos impares; martes jueves y sábados los pares, en dos turnos, desde 14 a 16 y el segundo de 16 a 18. Todos deberán realizar la actividad con barbijos.

El mandatario destacó la situación en Corrientes y las medidas que se tomaron para prevenir el coronavirus, sobre todo en las zonas donde se registraron casos.

“Corrientes, San Cosme, San Luis del Palmar y Riachuelo son las únicas ciudades de la provincia con casos, en el resto de las localidades no hay, esto es muy bueno para la provincia de Corrientes”, remarcó el gobernador correntino.

LA AUTORIZACION

-Las prácticas la podrán realizar las personas mayores de 14 años y menores de 60.

-Se deberá tramitar el permiso correspondiente a permisos.corrientes.gob.ar y será con cupos.

-Lunes, miércoles y viernes (DNI IMPARES)

-Martes, jueves y sábado (DNI PARES)

-Dispondrán dos turnos de 2 horas: de 14 a 16 horas y de 16 a 18

-Se habilitarán tres lugares para realizar las prácticas: Av. Costanera- Polideportivo de las Mil Viviendas- Zona de Av. Libertad. (No se podrá estacionar por Costanera)

-No se podrá ir acompañado. Hay que mantener 2 metros de distancia entre las personas

“Si vemos que comenzamos a tener casos, damos marcha atrás y se cancelan los permisos”, enfatizó el primer mandatario.