Felipao: Habrá oportunidad para dirigir Boca Juniors

“Me gusta Boca, va a haber oportunidad para dirigirlo”. El prestigioso entrenador brasileño, Luiz Felipe Scolari, reveló que “si Beraldi y Batistuta ganaban la elección” hubiese sido el entrenador de Boca Juniors. El multicampeón entrenador brasileño, Luiz Felipe Scolari brindó una nota muy rica Mitre Deportivo. Felipao habló sobre la vuelta del fútbol brasileño en el contexto de pandemia por coronavirus: “Mi opinión con respecto a la vuelta del fútbol es que se dé más tiempo hasta que la situación sea la normal y evitar futuras consecuencias. Creo que es agosto o septiembre se podría estar en una situación normal”. Opinó de la Copa Libertadores de América que supo conquistar dos veces, con Gremio en 1995 y Palmeiras en 1999: “No creo que se juegue la Copa Libertadores este año, pero si se llegara a jugar deberá ser con algunas modificaciones. En septiembre u octubre se podrían jugar algunos partidos, pero no pienso que va a terminar normalmente hasta fin de año”.

BOCA JUNIORS

El entrenador de 69 años, detalló por primera vez lo cerca que estuvo de dirigir a Boca Juniors en la presente temporada: “Fue cierto que Batistuta habló conmigo para dirigir a Boca Juniors. Esto hubiera pasado si Beraldi y Batistuta ganaban la elección, pero lamentablemente esto no pasó”, contó y agregó: “Me gusta Boca, va a haber oportunidad para dirigirlo”. “Me gusta como juega Boca, como hace frente al partido, como se comporta, pero también tengo identificación con todos los clubes que dirigí en todos los lugares de mundo. Pero si, tengo bastante identificación con Boca, y desde aquí estaré alentando a Boca en los últimos años”. Scolari valoró a Guillermo Barros Schelotto por sobre Marcelo Gallardo a quien más adelante en la nota reconoció y mucho: “A mí me gustaba más el estilo del Boca de Guillermo que el River de Gallardo. Ese Boca tenía una forma más clásica y bonita de jugar, me gustaba más el equipo de Guillermo. Me gustaba mucho ver jugar a ese equipo de Boca. El equipo de River también juega bien, pero es diferente, pero yo gusto del estilo guerrero y fuerte de Boca”. “No tengo relación con Gallardo, pero si con Guillermo, nos hemos enfrentado en algunos partidos, tengo buena relación con él y tengo una reciprocidad de pensamiento, me siento bien cuando hablo con él”, expresó el DT.