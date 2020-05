Estamos en zona blanca

En conferencia de prensa, el gobernador Gustavo Valdés confirmó que “los últimos contagiados fueron dados de alta. Por eso hoy podemos decir que en Corrientes no hay casos activos de coronavirus”. “En territorio provincial no está el virus, no quiere decir que no esté más: tenemos la situación controlada”, sostuvo el Primer Mandatario.

“En Corrientes no está el virus, estamos zona blanca”, eso no quiere decir que no va a haber más, quiere decir que la situación está controlada”, afirmó el mandatario correntino.

“Los contagiados fueron dados de alta, y los integrantes del SPP dieron negativo. Por eso hoy decimos que no tenemos casos activos de coronavirus en Corrientes”, sostuvo el jefe del Ejecutivo provincial. Valdés agradeció especialmente al personal de salud y seguridad y a la comunidad que respetó el aislamiento y la cuarentena. Asimismo destacó el equipamiento adquirido por la provincia, los test, los respiradores fabricados con las universidades de Rosario y del Nordeste, los hospitales y los aviones sanitarios, entre otros.

“Es un esfuerzo enorme de trabajo. Queremos felicitar a todo el personal de Salud Pública, de Seguridad, y a todos quienes están trabajando denodadamente para controlar la pandemia. Hasta hoy, el cien por ciento del territorio correntino es zona blanca de coronavirus”, sostuvo.

“Estamos mejor que antes. No fue fácil. Hicimos un enorme esfuerzo”, expresó el Primer Mandatario quien apuntó en detalles respecto a los avances logrados en los últimos días en materia de infraestructura sanitaria. Fase 5: Corrientes habilitó hoteles, gimnasios, bares, restaurantes, reuniones familiares y encuentros sociales. Anunció que habrá protocolos para los gimnasios que podrán comenzar a funcionar desde el 1 de junio.

Actividades habilitadas

►Hotelería y hospedaje: Mediante el programa “Hospedaje Seguro”, habrá hospedaje de zona “Blanca” y “Roja”. La primera, siempre con las autorizaciones de manera de que todas aquellas personas que provienen de localidades donde no haya habido presencia de covid19 y por ende no hayan contraído el virus y vengan a la capital, para atención médica, se determinarán los “Hoteles de Zona Blanca”, en la que podrán ser recibidos.

También se determinaran los “Hoteles de Zona Roja”, es decir para personas que provengan de localidades donde haya habido circulación de virus de manera que podamos tener un mayor control de la zona de donde provengan. Vamos a estar solicitando a los municipios que determinen cuales son los hoteles y si se suman al programa.

El programa “Hospedaje Seguro”, con hoteles de “zona blanca y roja”, permitirá albergar a personas de zonas con circulación de virus en toda la provincia, de forma diferenciada.

►Gimnasios: Se habilitará la actividad en la provincia a partir del 1 de junio. Esto quedará a discreción de los intendentes de cada comuna.

A partir de hoy los municipios, a través de la Secretaria de Deportes, bajarán un estricto protocolo, con sumo cuidado para la utilización de gimnasios y la práctica de la actividad deportiva.

La forma y modo la van a determinar las municipalidades. El protocolo que tiene alrededor de 14 puntos, por mencionar algunos: higiene, desinfección y aireación de los lugares, utilización de barbijos, especialmente los entrenadores. “Si esto no resulta, vamos para atrás con los gimnasios, y la actividad”. NO SE HABILITAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE.

►Bares y Restaurantes: Quedan habilitados a partir del anuncio de este lunes. Queda clausurado el SERVICIO DE BARRA, y la OCUPACIÓN DEL LOCAL PODRÁ SER SOLO DEL 50%. Por cada mesa deberá haber 4 personas, entre mesa y mesa deberá haber una espacio de 2 metros.

-Va a haber que solicitar turnos, de manera que quien habilite el local tiene que tener confirmado cuantos son. Si no tiene turnos, no se podrá ir, no pude haber espera.

– Deberá haber una lista con nombres y números de teléfono, de las personas que ingresen al comercio, para que podamos saber quiénes estuvieron esa noche y hacer una trazabilidad de virus, en el caso en el que aparezcan casos.

-Obligatorio el uso de barbijo.

“Es fundamental en esto la ayuda de los intendentes. Que controlen cuantas mesas cumplen con estas medidas por local”, señaló el gobernador.

►Habilitan la CAZA DEPORTIVA para control de las especies exóticas que están desbordadas (plaga): Será determinado por el Ministerio de Turismo de la provincia.

►No se habilitan embarcaciones de ningún tipo, no habrá pesca deportiva ni paseos náuticos.