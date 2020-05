Está grave el jefe de Enfermería del Hospital Fernández

Internaron al jefe de Enfermería del Hospital Fernández, está grave. El titular del área de Emergentología necesita asistencia respiratoria y lucha por su vida. Tiene 44 años y no presentaba comorbilidades. El jefe de enfermería del Hospital Fernández dio positivo por coronavirus y se encuentra internado en grave estado en una clínica privada. El profesional tiene 44 años y desarrolló un cuadro agudo de la enfermedad, por el que se encuentra bajo asistencia respiratoria. Además del titular del área de Emergentología, otros 27 miembros del personal de la institución también se infectaron con COVID-19 desde que comenzó la emergencia sanitaria. El titular de Emergentología permanece en el área de cuidados intensivos del Sanatorio Anchorena. Se informó que no presentaba comorbilidades. “Se trata de un paciente joven que no tenía una enfermedad de base”, informaron.

Debido al contagio, las autoridades sanitarias iniciaron una investigación para determinar cómo fue que el profesional contrajo el virus. También se evaluará a su pareja, una enfermera que trabaja en dos centros de salud. Además del jefe de enfermería, otros 27 miembros del personal del Hospital Fernández se infectaron con COVID-19 desde que comenzó la emergencia sanitaria.