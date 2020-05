“Es peor irse a la B que perder la final de una Copa”

El letal goleador uruguayo que brilló en Boca, Sergio Daniel Martínez, se metió en la polémica y afirmó que nunca hubiese jugado en River, pese a que en su país lo hizo en Peñarol y Nacional.

El delantero uruguayo contó su gran paso por Boca Juniors. “Boca representa mucho para mí, estuve casi la mitad de mi carrera en el club y tuve la suerte que las cosas me fuesen bien”, señaló “manteca” en charla por AM 790 y agregó: “Siempre tuve que demostrar en Boca, por ser extranjero siempre me traían jugadores en mi puesto”.

El atacante, que marcó 86 goles con la camiseta de Boca Juniors, sentenció que no se siente ídolo del Xeneize: “No fui ídolo de Boca, yo fui goleador. Han pasado grandes jugadores por Boca que han jugado mucho tiempo en el club”.

El “9” que jugó en Peñarol y Nacional en su país comparó a los grandes charrúas con los grandes de Argentina: “A River y Nacional les gusta tener más la pelota, Boca y Peñarol son más aguerridos y les gusta ganar como sea”.

Acerca de la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid, “manteca” se sinceró y dijo: “Me afectó la final perdida en Madrid contra River, pero peor para ellos si hubiese sido al revés”, señaló y sentenció: “Como lo vive el argentino es peor irse a la ‘B’ que perder la final de la copa, porque Boca es el único que nunca se fue al descenso”.

El montevideano se hizo cargo de una vieja frase que manifestó: “Si iba a River hacía más goles por la manera de jugar del club, pero no hubiese jugado en River, le hubiese dicho que no si me venían a buscar”, sentenció.