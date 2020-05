ERSA comenzó a circular con chóferes “quebrados”

El servicio de transporte urbano en Corrientes tiende a normalizarse a medias, luego que ERSA quebró la hegemonía gremial y convenció a un lote de choferes que vuelvan a circular. Emulo a Roberto Báez de Miramar, y llegaron a un acuerdo provisorio. El servicio estaba interrumpido desde el martes. La empresa instrumentará descuentos por los días no trabajados insurrectos, aunque prometió que no lo haría con los complacientes. Pero ese fue uno de los puntos del convenio. Después del compromiso, los colectivos comenzaron a cumplir el recorrido de diferentes líneas, con escasa frecuencia. El municipio había amenazado hacer caer la concesión de sus trazas a Juan Carlos Romero por el Paro. Esta vez el “Jeque” vio que la cosa venía en serio, más allá del siempre “billeterazo” que pega para sobreponerse a estas “intimidaciones”. Ahora no hay ni la más remota posibilidad de aumentar el boleto.

En la Unión Tranviarios Automotor (UTA) quedaron un poco calientes, pero no pocos creen, que se trata de una orquestada cortina de humo, tanto que los coches del grupo Romero se movilizan con custodia policial. Asimismo la UTA decidió continuar con la medida de retención, por lo que la mayoría de los choferes adheridos no accedieron a trabajar. El lunes se verá si el quiebre que provocó Romero, hace reanudar totalmente el servicio.