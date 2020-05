EL PRESIDENTE CONFIRMÓ LA CUARENTENA HASTA EL 7 DE JUNIO

LA CUARENTENA ARGENTINA CONTINUARÁ HASTA EL 7 DE JUNIO

Se reforzarán los controles en los barrios populares. El presidente Alberto Fernández confirmó este sábado que la cuarentena para tratar de contener el avance del coronavirus continuará hasta el 7 de junio, con el endurecimiento de las restricciones en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires y con más controles en los barrios populares donde hubo saltos en los contagios. La principal novedad, tal como se adelantó, es que se establecerá el cierre de comercios y se reforzarán los controles para limitar la circulación en seis barrios porteños clave. “Hemos logrado garantizar la atención sanitaria de cualquier argentino que la requiera”, destacó Fernández al presentar el esquema. Lo hizo durante una conferencia de prensa desde la Residencia de Olivos, junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.​ El Presidente elogió los resultados del aislamiento social porque, aseguró, se lograron “resultados interesantes” en la lucha contra el coronavirus. Dijo que la tasa de duplicación de casos, sin contar el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), es de 33,7 días.

“El AMBA por la densidad demográfica que tiene trastorna todo, modifica todo”, indicó y explicó que “del total de los casos confirmados, el 87,5% corresponden a la Ciudad de Buenos Aires y 40 municipios del Gran Buenos Aires”. El presidente Fernández ponderó los logros que se obtuvieron con la cuarentena pero reconoció que la situación continúa siendo crítica en el área metropolitana. “En la Argentina de hoy, yo diría un gran número de provincias la actividad económica se ha recuperado por encima del 80%. El dato que uno tal vez deba destacar para entender cómo hemos logrado controlar la pandemia es que en el día de ayer en 19 provincias no hubo ningún caso de coronavirus, y que en 10 provincias hace una semana que no hay ningún caso confirmado de coronavirus”, remarcó. Indicó que a partir de ahora toda la atención se centrará en las acciones sobre los barrios populares. “Son barrios que viven en situaciones difíciles, mucha gente en muy poco espacio”, describió.

Para restringir la circulación entre la Capital Federal y Buenos Aires, se indicó que caducarán los permisos que se otorgaron y que se tendrán que volver a tramitar. “Vamos a volver al punto de origen, que es que sólo pueden circular los trabajadores que presten servicios esenciales. Eso significa volver un poco atrás”, reconoció el Presidente. La principal novedad, tal como se adelantó, es que se establecerá el cierre de comercios y se reforzarán los controles para limitar la circulación en seis barrios porteños clave. Retiro, Constitución, Once, Chacarita, Liniers y la zona de Plaza Italia. Se volverán a prohibir las actividades comerciales y se limitará el tránsito. En esos lugares se encuentran las terminales cabeceras de los principales medios de transporte público, tanto de trenes como de colectivos, que conectan a la Capital Federal con la provincia de Buenos Aires.

La nueva extensión se presentó tras confirmarse que el total de los contagios en la Argentina ascendió a 11.353, entre los que se contabilizan 445 muertes. El aislamiento social obligatorio se definió para tratar de aplanar la curva de los contagios y adoptó distintos formatos según la tasa de duplicación de los casos. El presidente Alberto Fernández anunció cada 15 días una nueva fase de esas restricciones, que se fueron moldeando con la opinión de las autoridades sanitarias, los integrantes del Comité de Expertos que se creó ante la aparición de la pandemia y de los gobernadores.

A continuación un repaso de cada fase de la cuarentena.

Fase 1: encierro total

Anuncio: 19 de marzo.

Casos confirmados: 128.

Muertes: 3.

Nivel de circulación permitido: hasta el 10% de la población.

El presidente Fernández presentó la inédita medida junto a Larreta a Kicillof.​ Solamente se permitían desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos. “La Prefectura, la Gendarmería, la Policía Federal y las policías provinciales estarán controlando quién circula por las calles. Entiéndase que aquel que no pueda explicar lo que está haciendo en la calle se verá sometido a las sanciones que el Código Penal prevé”, advirtió el jefe de Estado y remarcó que los controles serán “absolutamente inflexibles”. Los únicos autorizados para circular fueron los funcionarios de gobiernos nacionales, provinciales y municipales, en los niveles de conducción política, y el personal de salud, en las fuerzas de seguridad y en las Fuerzas Armadas. Esos permisos extraordinarios también se otorgaron a quienes se desempeñan en un total de 10 actividades que se consideraron esenciales, como la producción de alimentos, fármacos y combustibles, entre otras. Las primeras actividades autorizadas: industrias que realicen procesos continuos cuya interrupción implique daños estructurales en las líneas de producción y/o maquinarias; producción y distribución de biocombustibles; operación de centrales nucleares; hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria; Fábrica Argentina de Aviones Brig. San Martín S.A; Comisión Nacional de Valores; estacionamientos; protección ambiental minera; curtiembres; restaurantes, locales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas con reparto domiciliario.​ Todas las restricciones se pusieron en marcha con la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 297. Además de los operativos que realizaron las fuerzas de seguridad, en muchas provincias y municipios se decidió extremar las medidas con el cierre total de rutas y calles, incluso, con barricadas de tierra.

Extensión de la cuarentena, sin cambios

Anuncio: 29 de marzo.

Casos confirmados: 820.

Muertes: 20.

Nivel de circulación permitido: hasta el 10% de la población.

“De la economía se vuelve, de las muertes no se vuelve más”, sentenció el presidente Fernández para anunciar la extensión de la cuarentena hasta el 12 de abril. Presentó la nueva etapa tras una reunión que mantuvo con todos los gobernadores y destacó que “más del 90% de los argentinos respetó” las restricciones dispuestas. Aprovechó para criticar los aumentos de precios y los despidos. El jefe de Estado explicó que la extensión de las restricciones se definió ante la “espeluznante velocidad” con la que el virus se transmite de persona a persona y apostó: “Prolongando la cuarentena vamos a haber logrado que el ciclo de desarrollo del virus en el cuerpo humanos se cumpla hasta dos veces”. Los informes científicos que indicaban por aquellos días que el ciclo del Covid-19 en el organismo humano era de entre 10 y 14 días. “La cuarentena debe seguir porque, hasta acá, estamos bien, pero no conseguimos nada y estamos a mitad de camino: sólo se logró aplanar la curva y que el nivel de contagio sea más lento para preservar la vida de muchos argentinos, pero todo el esfuerzo que hicimos es muy grande como para tener una recaída”, advirtió Fernández. El 2 de abril, el Gobierno amplió el listado de los permisos para desarrollar actividades esenciales y se autorizó la reactivación de corralones; producción, distribución y comercialización forestal y minera; fábricas de colchones y fábricas de maquinaria vial y agrícola; actividades vinculadas con el comercio exterior; exploración, prospección, producción, transformación y comercialización de combustible nuclear; servicios esenciales de mantenimiento y fumigación; mutuales y cooperativas de crédito; documentación de personas.

Fase 2: cuarentena administrada y barbijos

Anuncio: 10 de abril.

Casos confirmados: 1.975.

Muertes: 82 muertes.

Nivel de circulación permitido: hasta el 25% de la población.

“Ahora vamos a entrar en una segunda etapa de la cuarentena que a mí me gusta llamarla cuarentena administrada. Es decir, la cuarentena existe tal como está hoy y nosotros vamos a focalizar lugares o actividades donde la cuarentena pueda ser de algún modo liberada”, anunció el presidente Fernández tras confirmar que las restricciones continuarían hasta el 26 de abril. ​El nuevo esquema habilitaba a los gobernadores a impulsar pedidos para que se estudie la posibilidad de habilitar nuevas actividades y la flexibilización de las restricciones en las zonas con menor riesgo. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se convirtió en el responsable de recibir esos planteos y de someterlos a discusión en un comité que se conformó con los ministros y con los asesores sanitarios. “Vamos a esperar qué nos dicen los gobernadores y a partir de allí vamos a ir resolviendo. A cada gobernador que venga con una propuesta, nosotros le vamos a proponer que, además de la propuesta, nos traiga un protocolo de acción de cómo se va a administrar esa cuarentena abierta. Las autoridades municipales y provinciales serán las que se comprometan a hacer cumplir ese protocolo”, explicó el Presidente. En aquella exposición, Alberto Fernández comenzó a comparar los resultados de las acciones con las medidas que se adoptaron en algunos de los países más castigados por la pandemia, como España, y en otros de la región como Chile y Brasil. Durante ese período, así como se comenzaron habilitar aperturas en la cuarentena, las autoridades municipales y los gobernadores comenzaron a establecer la obligatoriedad del uso de los barbijos o tapa bocas tanto, tanto para oficinas y demás lugares de trabajo como para los espacios públicos. El 11 de abril se publicó la decisión administrativa 490 en el Boletín Oficial, para volver a ampliar la nómina de las actividades permitidas. Se permitió la circulación de las personas con discapacidad; la actividad bancaria con atención al público, exclusivamente con sistema de turnos; la apertura de talleres para mantenimiento y reparación de automotores; la venta de repuestos, partes y piezas para automotores; la fabricación, venta y reparación de neumáticos y la venta de artículos de librería e insumos informáticos.

Fase 3: segmentación geográfica

Anuncio: 25 de abril.

Casos confirmados: 3.780.

Muertes: 185 muertes.

Nivel de circulación permitido: hasta el 50% de la población.

Ese nuevo período se extendió hasta el 10 de mayo. “La pandemia nos exige un esfuerzo más”, dijo el presidente Fernández porque, reiteró, que más allá de los “pasos importantes” se estaba “lejos de alcanzar los objetivos”. “En esta tercera etapa dejamos en manos de las autoridades provinciales el manejo de las actividades que pueden ser habilitadas. Vamos a permitir que la mitad de la población se movilice”, detalló el mandatario, en referencia a las actividades que el Gobierno Nacional acordó con los gobernadores. Ese esquema establecía que la eliminación de las restricciones se podía disponer únicamente en las ciudades con menos de 500.000 habitantes. También se avaló desde el Gobierno Nacional la posibilidad de autorizar salidas recreativas, de no más de una hora y que no se realicen en un perímetro no mayor a los 500 metros del domicilio donde se realiza el aislamiento. ​Esa posibilidad no tardó en ser desechada por varios gobernadores. El 1 de mayo, con la decisión administrativa 703, se permitió “el traslado de niños, niñas y adolescentes, al domicilio del otro progenitor o progenitora”.

Fase 4: más flexibilidad pero no en el AMBA

Anuncio: 8 de mayo.

Casos confirmados: 5.611.

Muertes: 293.

Nivel de circulación permitido: hasta el 75% de la población.

El mismo día que se producía un salto récord en los casos, el Gobierno Nacional salió a presentar la nueva etapa más flexible con la que la cuarentena se extendió hasta el 24 de mayo. También se anunció que esos cambios no se aplicarían en la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires por los saltos de los casos que se registraron en esos distritos y especialmente en los barrios más populares. Coronavirus en la Argentina: mantienen sin cambios la cuarentena en la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires. Con la nueva fase se permitió definitivamente avanzar con la reapertura de fábricas y de comercios en las zonas donde, según los relevamientos epidemiológicos, la situación estaba controlada. El Gobierno Nacional exigió el cumplimiento de protocolos sanitarios y solicitó a los gobernadores que se realicen controles para determinar que esos procedimientos se cumplan y que no aparezcan nuevos casos de coronavirus. Ese mismo día, el presidente Alberto Fernández también se permitió criticar el modelo que se aplicó en Suecia frente a la pandemia, para rechazar así los crecientes cuestionamientos por la crisis económica que se profundizó con la cuarentena. “De haber seguido el ejemplo de Suecia, nosotros tendríamos 13.000 muertos. Digo todo esto para quienes son atrapados por la ansiedad de abrir la economía sin medir las consecuencias sobre la salud y la gente”, replicó el Jefe de Estado.

Criterios para definir las etapas

Fase 1: duplicación de casos en un plazo menor a los 15 días

Fase 2: duplicación de casos en un plazo de entre 5 y 15 días.

Fase 3: duplicación de casos en un plazo de entre 5 y 15 días.

Fase 4: duplicación de casos en un plazo mayor a 25 días.

Fase 5: no deben registrarse contagios.