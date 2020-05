El Pombero es Escribano y no lo dejan trabajar…

Hola!!! Soy el Pombero de Corrientes y te quiero contar mi historia: hace muchos años asustaba a los chicos que no querian dormir la siesta. Pero un día me cansé de eso, y decidi cambiar y perseguir mis sueños… Me fui a la facultad a estudiar “Escribanía”, y me costó mucho recibirme, por que saben?, porque soy pobre y muy feo!!

Al fin… un día me recibí!! y para poder trabajar, después de hacer muchos papeles y gastar todos mis ahorritos, me inscribí en una casa enorme, hermosa, que es un castillo, y que la llaman nuestro “Colegio”. Y ahí me aceptaron, pero me dijeron que solo podía Certificar Firmas y Copias!!

Ya han pasado 20 años, y sigo siendo pobre y feo.. Muchas veces pedí a los señores del castillo que me den mi propio registro para hacer poderes, hacer el título de las casitas, ayudar a la gente y ganar más dinerillo… (como ellos). Pero los señores del castillo siempre me decían: NO. Y ante mi insistencia…un día me dijeron que si!! pero si rendía la carrera de nuevo … y yo que pensé que después de tantos años de estudios en la Facultad, ya me había recibido!!!

Para los que no saben, los señores del castillo que tienen “Registro”, sus amigos y familiares, pueden hacer todo lo que yo no puedo hacer: títulos de propiedad, trabajar con los bancos, poderes. Y tienen ayudantes: que los llaman “adscriptos”. Y pueden vivir bien y ganar mucho dinero, pero yo No!!, y sigo siendo pobre y feo.

Ahora estoy viejo, y quiero una obra social por si me enfermo, y para eso debo pagar mucha plata, que no la tengo … y los señores del castillo: “titulares de registro y adscriptos” la tienen gratis, saben por que?? porque con nuestra platita se la pagan solo ellos.

Pero hoy me enojé, dije BASTA!!, está bien que sea pobre y feo, pero como dice nuestra Constitucion: quiero ser igual a los del castillo. No me dejan trabajar si no comparto mis ganancias con ellos!

Llamé a los otros pomberos, al karaí octubre, al yasí yateré y a otros mas, y juntos pedimos que nos den igualdad de oportunidades!! ya no quiero trabajar para ellos… y sobre todo ahora con este bichito que nos tiene mal a todos, y estoy más pobre que nunca!!!

Sepan correntinos, que vamos a seguir luchando por igualdad ante la ley, por la libertad de trabajar y ganarnos dignamente la vida como cualquier otro profesional, ya no quiero que un grupo de élite me diga que soy ciudadano de segunda por ser pobre y feo!! QUIERO MI REGISTRO!

O sino…voy a volver a asustar a de nuevo a los chicos que no duermen la siesta!!

Hasta pronto, después les cuento como sigue la historia.-

EL POMBERO