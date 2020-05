El bebé hallado en un basural de La Cruz tenía signos de violencia y quemaduras

El fiscal de Paso de los Libres, Facundo Sotelo, habló del caso en la localidad de La Cruz, donde los vecinos encontraron un bebé recién nacido sin vida, en un basural a cielo abierto, comentó que “el cuerpo fue trasladado a la morgue para hacer la autopsia”, adelantó que “fue por asfixia, tenía signos de violencia y quemadura”.

Sotelo mencionó que “estamos tratando de dar con los responsables, hay indicios, pruebas, que se recolectaron en el lugar del hecho, hablamos con personal del hospital de La Cruz, para ver quienes tuvieron un bebé en las últimas horas”.

El fiscal expuso que “una persona que se dedica a juntar elementos del basural, avisó a la policía, tenía signos de violencia y de haber sido quemado el cuerpo”.

Sobre el pequeño, el doctor Sotelo detalló que "el cuerpo fue trasladado a la morgue para hacer la autopsia".

Sobre cámaras de seguridad o sereno en el lugar, el fiscal de Paso de los Libres, sostuvo que “no, no es el caso, no hay cámaras en esa zona y es un lugar a cielo abierto, no cuenta con seguridad, pudimos establecer el lapso temporal en el que pudo haber sido dejado el bebé sin vida, porque la persona que lo encontró o hizo de un día para otro”. El fiscal Sotelo indicó que “todavía no hay detenidos”.