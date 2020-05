Docentes solicitan reapertura de paritaria provincial, que se garantice alimento y conectividad a los alumnos

SUTECO realizó una nueva reunión -videoconferencia- de su Junta Ejecutiva Provincial en la que se analizaron las problemáticas salariales, laborales, sociales y pedagógicas del sistema educativo público provincial en el contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Los secretarios/as generales de cada seccional y los integrantes de la Junta Ejecutiva Provincial definieron solicitar al Gobierno Provincial la reapertura de la mesa de negociación salarial o paritaria provincial, demandar una actuación salarial urgente por el contexto de crisis y plantear demandas laborales docentes:

Ayuda económica (salario de emergencia) para docentes afectados en sus ingresos porque quedaron en situaciones de indefinición administrativa desde el inicio de la emergencia sanitaria.

Docentes que continúan sin cargo, tienen pocas horas, no pudieron acceder a horas, se encuentran sin salario asignado, padecen inestabilidad laboral.

Maestros/as y profesores/as con problemas de sueldo y sin canales institucionales adecuados para resolver estos inconvenientes debido a la inactividad administrativa.

Docentes que tenía posibilidad de acceder a cargos y horas, no lo pudieron hacer porque no se concretaron los concursos, asambleas, no fueron convocados según padrón debido a la emergencia.

A un gran número de docentes con horas titulares les vienen dando de baja y en los últimos dos meses percibieron salarios muy inferiores a lo que realmente les corresponde.

Que el Estado Provincial pague la deuda salarial que mantiene con profesores y profesoras de Secundaria, muchos de ellos esperan la Resolución de liquidación desde 2016 y 2017.

Las demandas incluyen congelamiento de tarifas de servicios básicos como luz y agua, tarifa social para servicios de conectividad; que se implemente un plan provincial de piso tecnológico que garantice el acceso a dispositivos, equipos e internet para docentes y alumnos.

Docentes y directivos de los todos niveles están desarrollando trabajos pedagógicos desde sus casas, con sus propias herramientas, financiando insumos y conectividad con sus recursos. Pero hay un proceso de alfabetización difícil y complejo en contexto de aislamiento.

“En Corrientes el 50% de los alumnos y alumnas tiene muchísimas dificultades para acceder a las actividades por falta de equipos tecnológicos e inconvenientes con la conectividad. En las zonas suburbanas y rurales las dificultades son más altas todavía. Los cuadernillos pedagógicos no están llegando a quienes más lo necesitan. En estas condiciones de aislamiento y carencias de los alumnos y alumnas, es muy difícil educar y mucho más difícil evaluar”, explicó el secretario general Fernando Ramírez.

Remarcaron que “a casi dos meses de la suspensión de las clases presenciales, recién ahora mandan circulares, como la N°8, planteando un plan estratégico educativo en el marco de la pandemia, cuando ya se enviaron 8 actividades a los alumnos y menos del 30% los completa”.

“La mayoría de los alumnos no responden las actividades por múltiples factores, entre ellos la falta de recursos para acceder a dispositivos tecnológicos y conectividad; hay dificultades laborales y alimentarias en sus hogares”, explicaron los representantes de las Seccionales de SUTECO.

“En lugar que esa plata, casi $3.000 millones que están en el presupuesto provincial 2020, vaya a las empresas como Shonko y Teknofood; que esos recursos vayan directamente a los hogares a través de una tarjeta y que los alumnos y sus familias puedan comparar los alimentos que necesitan en este período de aislamiento”, propusieron los representantes de las Seccionales.