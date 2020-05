Diputados aportó a la lucha contra el Covid-19

Diputados sesionó con medidas estrictas de prevención y aprobó distintos proyectos relacionados a la lucha contra el Coronavirus. Entre ellos una solicitud al Ministerio de Salud de la Nación para el envío de un camión sanitario al predio del Complejo Terminal de Cargas -Co.Te.Car- en Paso de los Libres. La iniciativa fue presentada por el diputado Eduardo Vischi. También un pedido de difusión de las recomendaciones de intervención (atención ya sea presencial, on line, o por cualquier medio donde uno pueda llegar) para los profesionales de la salud mental, debido a la situación sanitaria provocada por COVID-19. El proyecto fue ingresado por la diputada María del Carmen Perez Duarte.

Otras solicitud del cuerpo fue la de asistencia para las personas que acompañan a los pacientes que son derivados a los hospitales de cabecera u otros centros de salud provinciales distantes del lugar donde residen. (Autor: Diputada Lucía Centurión).

El presidente del cuerpo Pedro Cassani también ingresó una solicitud al Poder Ejecutivo Nacional de remisión de fondos correspondientes a los productores tabacaleros de Corrientes. Durante el encuentro, la diputada Lucía Centurión explicó la situación que atraviesan pacientes que son derivados desde el interior provincial a la ciudad de Corrientes, por distintas patologías. Detalló que con la actual situación de pandemia “muchos familiares de esos pacientes no tenían donde alojarse porque no todos tienen los medios como para poder pagar un alojamiento, y muchas de las iglesias o los institutos o casas de familias que estaban destinados para este fin, tampoco pudieron brindar el servicio habitual”. El objetivo de la resolución aprobada, es que “se puedan articular políticas de una asistencia más inmediata a esos familiares y a los propios pacientes, porque hay muchos que no necesariamente van a internación sino que tienen que venir, por ejemplo, por cuestiones oncológicas”, citó.

“Pedimos al Ministerio de Desarrollo de la Nación, que arbitre las medidas para mejorar la seguridad en la salud en ese lugar, que además, es de riesgo, porque el 80% de los camioneros que transitan eventualmente por ahí son de Brasil y muchos van a destino a Buenos Aires, uno de los lugares más endémicos y complejos para estos tiempos”, dijo el diputado Vischi sobre su pedido a Nación de un camión sanitario para el predio del Complejo Terminal de Cargas (Co.Te.Car) Paso de los Libres.