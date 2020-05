Dieron negativo hisopados en el Cardiológico

Este viernes por la noche se conocieron los resultados de los hisopados realizados a profesionales y pacientes que tuvieron contacto con una beba misionera en el Instituto de Cardiólogia, luego de que fuera intervenida quirúrgicamente.

El día 21 de abril fue internada en el Cardiológico una paciente de 30 días de vida, proveniente de El Dorado (Misiones) con una cardiopatía congénita grave. Fue evaluada durante el primer día en Internación y el día miércoles 22 sometida a un procedimiento de cateterismo por una estrechez de la válvula pulmonar (Estenosis). El procedimiento se realizó en la Sala de Hemodinamia sin complicaciones, posteriormente la niña permaneció internada en la Recuperación Cardiovascular Infantil. Más tarde pasó a la Sala General en condiciones de irse de alta el día jueves 23. El viernes finalmente fue trasladada en ambulancia rumbo a El Dorado.

La niña continuó en perfecto estado los siguientes días, hasta el martes 28 que comenzó con un cuadro. Se le tomaron muestras, que incluyó también la búsqueda del Covid. Una vez que se obtuvo el resultado positivo el día jueves 30 por la noche, se procedió al aislamiento de todas las personas que, a lo largo del circuito de internación de la paciente, hayan estado en contacto estrecho con ella. Es decir que hayan estado por lo menos a 1.5 metros de distancia durante al menos 15 minutos. De esta manera se identificaron a todos los agentes del ICC, incluyendo médicos, bioquímicos, técnicos, kinesiólogos, enfermeros, auxiliares de servicio, administrativos y demás. Un total de 37 personas fueron aisladas preventivamente en el Instituto Cardiológico. Ninguno tiene síntomas, y a todos se le realizó un hisopado naso-faringeo para la búsqueda del Covid. El viernes 1 de mayo se obtuvieron los resultados, los cuáles fueron en su totalidad NEGATIVOS.

Se puede decir con un alto grado de precisión que la niña no se contagió en Corrientes. No obstante, por precaución, dado que los agentes pudieron haber sido contagiados al estar en contacto con la paciente, al no saberse el momento en que adquirió la enfermedad (ya que después del alta pasaron varios días hasta que manifestó los síntomas), se procedió igualmente a dejar en cuarentena (14 días de aislamiento) al personal estudiado, contando desde el último contacto que hayan tenido con la beba. Si alguno manifestara síntomas, se volverá a repetir el análisis y si no es así se descartara definitivamente Covid en relación a este contacto.