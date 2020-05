Desde el martes 26 plus complementario municipal

El plus complementario para los municipales se pagará desde el martes 26 de mayo. Como lo anunció el intendente Tassano, el próximo martes 26 –dentro de cinco días- se realizará el pago del plus de $1.000 para los agentes bancarizados y no bancarizados. Los trabajadores Neike cobrarán según el número de terminación del DNI. Según anunció Eduardo Tassano, la Municipalidad de Corrientes efectivizará desde el martes 26 el pago del plus complementario de 1.000 pesos para todo el personal (trabajadores Neike, contratados y planta permanente).