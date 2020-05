Cuáles son las nuevas actividades que estarán habilitadas a partir del lunes

Siguen estando exceptuados de concurrir a trabajar los mayores de 60 años, las embarazadas y las personas en los grupos de riesgo.

Alberto Fernández anunció que la cuarentena para enfrentar al coronavirus continuará hasta el domingo 24 de mayo. Sin mayores cambios en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense y con mayores flexibilidades en el resto del país.

Pese a que el Presidente no anticipó cuáles serán las nuevas actividades que estarán habilitadas a partir del lunes, trascendió que serán las siguientes industrias:

Automotriz y autopartes

Electrónica y electrodomésticos

Textil

Calzado e indumentaria

Productos de tabaco

Metalurgia

Maquinaria y equipos

Gráfica

Ediciones e impresiones

Madera y mueble

Juguetes

Laboratorios farmacéuticos

Química y petroquímica

Fabricación de motocicletas y bicicletas

Fabricación de neumáticos.

En todos los casos se aclaró que será para aquellos trabajadores que no necesiten utilizar el transporte público.

El decreto de necesidad y urgencia que se publicará este sábado señalará también:

Se prorroga el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio hasta el domingo 24 de mayo inclusive.

Continúa prohibido en todo el país el dictado de clases presenciales, los eventos públicos y privados (sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos), los centros comerciales, los cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios y clubes. También el transporte público de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional y las actividades turísticas, aperturas de parques y plazas.

Las fronteras continuarán cerradas.

Se aclaró que siguen estando exceptuados de concurrir a trabajar los mayores de 60 años, las embarazadas y las personas en los grupos de riesgo.

Los gobernadores (excepto Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof) podrán decidir excepciones teniendo en cuenta los criterios establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación.

“En estos días escuché a hablar a muchos, con impaciencia, de atender la economía. A todos nos preocupa mucho. Sabemos del padecimiento de los que no la están pasando bien porque tienen sus negocios cerrados o no pueden trabajar, hacer todo lo que quisieran hacer en términos de desarrollo. Sabemos el problema que la cuarentena genera a los fines del desarrollo económico. Por eso prestamos atención con medidas para los que más los necesitan”, señaló Alberto Fernández al anunciar la extensión de la cuarentena.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó que en la ciudad de Buenos Aires se habilitarán las salidas recreativas de los niños durante los fines de semana. “Quiero ratificar que nuestro objetivo es la salud y la vida de la gente. Y en línea con eso, ratificar que la cuarentena sigue en la ciudad de Buenos Aires. Se triplicó la movilidad en la ciudad de Buenos Aires. A pesar que se haya triplicado, el nivel de casos en la ciudad de Buenos Aires la cantidad de casos se ha mantenido relativamente estable, excepto en las zonas más vulnerables y los geriátricos. Seguimos en cuarentena. Es una enfermedad muy contagiosa. Todo el esfuerzo no los vamos a tirar por la borda, porque estos resultados son producto del esfuerzo de todo. Es muy raro encontrar a alguien en la Ciudad que no use barbijo. El comportamiento ha sido bueno y el resultado fue muy bueno”, resaltó el jefe de Gobierno porteño.

Axel Kicillof justificó la decisión de mantener buena parte de las restricciones en el conurbano bonaerense porque “la enfermedad no está controlada”. “Pese a todas las ansiedades, nos toca ser responsables y seguir en casa. Sigue la cuarentena en la provincia de Buenos Aires. Nos toca ser cuidadosos y seguir cuidándonos”, explicó el gobernador bonaerense.