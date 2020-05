Coronavirus: en fase crítica de cuarentena

Según asesora clave del presidente Fernández, estamos en fase crítica de cuarentena y en agosto bajaría la curva. La doctora Ángela Gentile es jefa de Epidemiología del hospital Gutiérrez. Asegura que los casos están aumentando porque se los está buscando. Sostiene que hasta que no haya una vacuna vamos a tener que aprender a vivir con el Coronavirus. Angela Gentile, profesional de la salud de 67 años de edad, fue una de las médicas que cursó la primera residencia de pediatría en el Hospital Gutiérrez en el país. La finalizó en 1982 y jamás dejó el hospital de Palermo, donde hoy es jefa de Epidemiología. Referente en la Argentina en Infectología y Pediatría, fue presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría e integra el comité de expertos que asesora al presidente Alberto Fernández en el manejo de la pandemia de coronavirus. Fue también una de las especialistas que impulsó la autorización de las salidas recreativas para chicos y chicas, que en la Ciudad arrancan este sábado. En entrevista con Clarín, habló sobre la importancia de esta nueva medida, la complejidad de la etapa de la cuarentena que estamos transitando y también cómo será el próximo año que tenemos por delante, con el Covid-19 entre nosotros. En estos días aumentó la cantidad de casos. ¿Estamos en el arranque del tan esperado pico? “Estamos empezando el aumento del número de casos que probablemente vaya a verse con más claridad hacia fines de mayo o la primera semana de junio. Obviamente esto es a expensas de Capital y el Conurbano porque el resto del país tiene otra situación epidemiológica diferente. Y fundamentalmente por geriátricos y las zonas de villas, que tienen una población muy vulnerable, donde el virus circula con mucha más libertad.”

¿Era inevitable o podrían haberse tomado otras medidas en estos grupos poblacionales? “Si uno mira lo que ha pasado en el mundo, los geriátricos son áreas de altísimo riesgo. En nuestro país, en el geriátrico hay mucho pluriempleo. Hay protocolos estrictos que se han dado, tanto del Ministerio de Salud como de Ciudad, pero todos sabemos de la vulnerabilidad de quienes lo habitan y las dificultades del equipo de salud para atender. Independientemente de que tengan protección, el problema no es ése sino la vulnerabilidad de la población a la cual atiende. Uno tiene que tratar de que el impacto sea lo menor posible. Con respecto a las áreas de villa, ya todos sabíamos que el distanciamiento era muy complicado de cumplir por las características de este tipo de barrios, por eso se apostó mucho a la cuarentena barrial más que a la individual. Y de hecho ahora hay un programa muy importante que puso en marcha Nación con Ciudad con apoyo de las ONG locales y curas villeros que va casa por casa buscando las personas que puedan tener síntomas y se hace el testeo en el momento. Eso explica en parte el aumento de los casos en Ciudad. Pero es muy importante porque también va a frenar la transmisión: aumentan los casos porque se los está buscando activamente”. ¿Estamos testeando lo suficiente? “La OMS dice que uno tiene que tener un 10% de positividad en el total de los test. Estamos trabajando bien porque los testeos de PCR antes los hacía solo el Malbrán y hoy hay alrededor de 140 instituciones en todo el país. Se está pudiendo captar bien, un ejemplo de esto es lo de la villa. El otro tipo de test, el de anticuerpos, se usa para la investigación epidemiológica: mide cómo circula el virus, y nosotros recién estamos en curva ascendente. El resultado que me dé sé que en 15 días es totalmente diferente. Hay que pensar bien en qué momento hacerlo. Más adelante, cuando el virus ya hizo el pico y bajó, va a ser muy importante saber exactamente qué porcentaje de población tuvo contacto con el virus para ajustar la tasa de mortalidad, porque este 4,5% de hoy no es lo que va a quedar al final, fallecen muchas menos personas. Pero lo más importante ahora es tener buenos test de PCR que puedan rápidamente hacer diagnóstico.”

¿Y hay suficiente cantidad de kits para testeos de PCR? “No tengo idea del stock, pero el último parte del Ministerio indica 1.993,8 muestras por millón desde el inicio del brote y un porcentaje de positividad del 10%. Esos son los indicadores que uno tiene que ir viendo y son objetivos porque están sacados por los laboratorios de virología.” ¿Está de acuerdo con la comparación con Suecia que hizo el presidente? “Pienso que cada país diseña su propio modelo epidemiológico. No tenemos un manual de la pandemia. En lo personal, prefiero no comparar y en todo caso compararme contra mí misma. Es importante mirar las experiencias de los otros porque uno aprende, pero la idiosincracia de un país es muy distinta a otro. Lo que sí es cierto es que modelos que en términos generales dejen circular libremente el virus para que los más jóvenes lo contraigan y eso traiga inmunidad de rebaño conllevan a mortalidad en los grupos vulnerables. El modelo, creo, es armar cuarentena precoz como hemos hecho, flexibilizar actividades e ir viendo lentamente qué va pasando porque tampoco tenemos seguridad. Por eso uno dice que si las cosas no van bien se retrocede.”