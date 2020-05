Cómo se contagió el preso, si los penitenciarios estaban de cuarentena

Hasta el momento es una incógnita la ruta del contagio del recluso de la Unidad Penal 1, luego que se supo que 140 penitenciarios permanecieron en cuarentena especial por 15 días, y cuatro guardia-cárceles infectados por la COVID-19, fueron aislados totalmente. Hay datos concretos, que varios carceleros eran sacados de su resguardo preventivo para cumplir regularmente sus guardias. Incluso, uno de los contagiados tuvo que ir hasta su casa a cuidar de sus hijos por pedido de su esposa, más allá de portar el virus.

El reo, que cumple condena por violación, es oriundo de Caa Cati, localidad donde el jueves se activó el Protocolo de Coronavirus por un paciente de 70 años. Crece el interrogante. Si todos los sospechosos no estuvieron en el histórico presidio, quién entonces contagio al preso que ahora se encuentra encerrado en el Instituto de Educación Física N°1, hasta que se termine de acondicionar un hospital para detenidos infectados en la unidad penal de San Cayetano. Se tuvo información que el abusador sexual de 47 años, que estaba alojado en el Pabellón 11 junto a otros 80 detenidos, tenía contacto frecuente con sus custodios en el presidio de la avenida 3 de abril. Algo normal en situaciones tranquilas, pero anormal durante una pandemia, donde todos parecen ser sospechosos de COVID-19 en la población carcelaria. Asimismo nadie sabe cómo contrajo la enfermedad. Y si lo saben, no lo dirán jamás.

El círculo de días de contagio, no da para que el caacateño violador, se haya contagiado antes del aislamiento de los carceleros.

LA OTRA RUTA

Los violentos sucesos del 21 de abril, fecha en que dieron muerte al ladrón de celulares José María Candia, fueron el quiebre entre los subordinados y las autoridades del Servicio Penitenciario. Después de ese caos, se empezaron a involucraron los familiares. Esposas y padres, iniciaron reclamos por los maltratos que recibían los guardiacárceles destinados a diversos predios, algunos sin estar en condiciones de habitabilidad para cumplir su cuarentena especial. Además se suma la protesta por los bajos salarios que perciben.

El ministerio de salud no pudo dar con el origen del primer contagio, el penitenciario de San Luís del Palmar, pero todo indica que estuvo con alguien que vino del extranjero con vínculos en el interior del Chaco. De ser confirmarse la especie, el coronavirus ingresó indefectiblemente a través del Puente Belgrano.