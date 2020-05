Colectivo con embarcadizos, superó la cantidad de pasajeros establecida, estaban con fiebre

La Policía de Mar del Plata detuvo esta mañana en un retén a un colectivo con 41 embarcadizos correntinos que se dirigían a la costa para embarcarse y salir a pescar. Se les tomó la temperatura y 21 de ellos tenían fiebre. Se activó el protocolo para coronavirus y se los aisló en un hotel. Sin embargo la CNRT aclaró que “los 41 correntinos ya están embarcados en Mar del Plata”.

El delegado regional Cesar Lezcano confirmó a la prensa que “ninguno de los embarcadizos correntinos está aislado. Todos ya están en sus respectivos barcos, listos para zarpar”. Asimismo se observó que la Empresa contratista violó lo dispuesto por la Fiscalía Federal de Corrientes de no llevar más de 19 pasajeros por unidad. Ahora superaron los 40. En las próximas horas la justicia intervendría al observarse que se superó cantidad de transportados. Las compañías pesqueras no cumplen con el Protocolo del distanciamiento soacial buscando ahorrar el costo de los viajes.

El número de ocupación de la unidad (Bus de los Esteros S.R.L.) se determinó cuando partieron los primeros embarcados y fueron demorados en el Control de Riachuelo por orden de Fiscalía Federal, luego de un informe de 1588. Al principio se acató la disposición, hasta que ya no se la cumplió más.

Según el portal de noticias El Marplatense, la empresa pesquera que los contrató ahora activó su protocolo y realizó loa testeos para saber cómo están los trabajadores. Se espera el resultado de los hisopados hasta entonces permanecerán encerrados.

De los 41 pasajeros del micro interceptado, 21 tenían fiebre. Partieron desde Corrientes para sumarse a la pesca. Llegaron a las 6 y los detuvo un puesto de control ubicado en la autovía 2, donde personal de seguridad y de la CNRT interceptaron al micro de una empresa privada que traía trabajadores a Mar del Plata.

El coordinador de Seguridad de Mar del Plata manifestó su enojó en twitter. Se trata de Rodolfo Iriart, quien posteó “sigue habiendo irresponsables poderosos que no creen que el virus podría entrar de esta forma a las ciudades”.

Horas atrás los embarcadizos correntinos que llegaron a la Feliz desmintieron que varios de ellos tenían fiebre. “Ya estamos en Mar del Plata, en el hotel. Es mentira que hay varios con fiebre… ya nos hicieron el hisopado a todos. Es todo pu….”, contó uno de los marineros mercantes a través de un audio por watsapp. “No es cierto eso. Nos pararon en un control y nos hicieron lío por los papeles. No nos querían dejar entrar y el chofer se puso firme. Es todo puterío (sic)”, cuenta uno de los embarcadizos.

“Ya estamos en el hotel que nos paga la empresa. Acá en Mar del Plata están todos enloquecidos con ésto, pero desde la empresa ya nos dijeron que no hagamos nada y esperemos. Vamos a esperar el lunes para embarcarnos, pero todo eso estaba previsto”, aseguró.