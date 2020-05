Chica kick boxing se defendió a trompadas de un robo

Una joven de 17 años se resistió a un robo y le pegó una trompada a un carrero que bajó del vehículo con tracción a sangre con intenciones de robarle el celular, según publicó radio Dos. Ocurrió en el barrio Pirayui. “Quiero ser policía y por eso hice clases de Kick Boxing, le pegué una trompada y él reaccionó y me pegó en el ojo”, contó Luz A., quien fue víctima de un intento de robo, pero a diferencia de otros casos, ella puso a prueba sus conocimientos de Kick Boxing y se defendió, pero no salió ilesa de la situación, el delincuente le devolvió la trompada y le provó lesiones en un ojo.

El incidente sucedió en el barrio Pirayuí, en la calle Cuba cercanías de una parada de colectivo, “un descampado”, según describió, “en la zona que comunica con el barrio Quintana”.

“Yo iba caminando con mi celular y billetera, pasa un carro y se baja un chico y me dice que le dé todo”, relató la adolescente a Radio Dos para agregar que “y yo le dije que no le iba a dar nada”. Dijo además, que tras ese intercambio, “yo, como hice clases de Kick Boxing, le pegué una trompada y él reaccionó y me pegó en el ojo”. “No me robó nada, quedó sorprendido porque le pegué una trompada, porque esa es la idea de ellos, le roban a la mujeres porque creen que no pueden defenderse”, afirmó Luz.

La adolescente contó además que había otros chicos en el carro “que sólo miraban” y que antes de irse, el agresor le pidió que no grite.

Finalmente, dijo que quedó tirada en el lugar y muy dolorida y que una pareja adolescente que pasaba en moto, la ayudó y la acompañó hasta su casa. “Yo me pude defender, pero hay mucha gente que no puede defenderse”, sostuvo y contó que practica King Boxing “para defenderme, porque quiero ser Policia o Gendarme, para hacer esa carrera y tener fuerza y también porque me gusta”. Sobre eso, la adolescente expresó que “aprendí mucho, me sirvió bastante, cuando me quiso robar, me vino a la mente todo lo que me enseñó el profesor, cómo pegar y cómo defenderme”, concluyó.