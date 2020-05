Chaco fue el nexo epidemiológico del penitenciario de San Luís del Palmar

La trasmisión de la COVID-19 ingresó a Corrientes por el Chaco casi en su totalidad. Finalmente se pudo develar la ruta del contagio del Penitenciario de San Luís del Palmar. Ayer el gobernador Gustavo Valdés dejó traslucir que se supo el nexo epidemiológico del carcelero que se mantuvo por varias semanas en incógnito. Hubo una relación con una trabajadora de la salud del Hospital Perrando asintomática que atendió pacientes con COVID-19 que vinieron del extranjero. La especie esta confirmada: el coronavirus ingresó en gran parte a esta provincia a través del Puente Belgrano, por personas de la Salud que trabajan en Resistencia, y por el contacto del guardia-cárcel con una de ellas. El otro nexo fue la del ex basquetbolista de Villa Ángela (Chaco) con su esposa, hija y yerno. Hasta donde se averiguó oficialmente no contagiaron a nadie, aunque hay dudas en relación a un vínculo estrecho con ese grupo familiar que se habría infectado. Estás personas vinieron de Europa. Los demás, son de Riachuelo y la Capital, que trajeron el virus desde Estados Unidos. Allí estuvieron algunos de vacaciones y otros por trabajo. Asimismo existe un cierto hermetismo por las personas alojadas temporalmente en el Hotel La Rozada, las que siempre arribaron de países considerados de riesgo, pero que tuvieron un aislamiento muy controlado.

La cuarentena se desmadró con los penitenciarios, que si bien el virus por suerte no fue desparramado con contundencia, persiste el temor por el último contagio a un preso de la Unidad Penal 1. Horas atrás se le práctico hisopado a 95 de sus internos.

Hubo falsos negativos en los test iniciales a los cientos de carceleros, como un apresuramiento al comienzo de las infecciones de suspender las reclusiones especiales, por la necesidad de cubrir las guardias en la cárcel de la avenida 3 de abril. Eso provocó contagios que llegaron hasta San Cosme.

Chaco hoy suma 459 positivos, siendo la tercera provincia, después de Buenos Aires y la Capital Federal, con casos de COVID-19. Está ubicada al otro lado del río Paraná, separada de Corrientes por solo 1700 metros del viaducto interprovincial, que a cada día que pasa, su tránsito vehicular se hace más fluido.