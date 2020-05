Casamiento multitudinario en plena cuarentena

Investigan cómo ocurrió. Hicieron una fiesta de casamiento multitudinaria en plena cuarentena en Barrio Norte. Lo organizó una familia sefaradí ortodoxa. Habría al menos un policía de la Ciudad investigado por haber sido testigo y no impedirlo. Desde la colectividad judía hubo una condena unánime. “Recibí información que hay miembros de nuestra comunidad que participaron de un casamiento con muchos invitados sin guardar la distancia social y sin barbijos ni máscaras de protección”. Así empieza una carta firmada por el rabino Yosef Feigelstock, publicada en el sitio Mashala Digital. Según la denuncia, la fiesta se realizó en un edificio de Barrio Norte este último fin de semana. El texto provocó un cimbronazo en la colectividad judía. La Policía está investigando cómo este hecho pudo haber ocurrido en momentos que desde la Ciudad se están endureciendo los controles para que menos gente pueda circular por la calle y, en consecuencia, la curva de contagios pueda volver a aplanarse. Incluso investigan la posible connivencia de un policía de la Ciudad que habría estado en la puerta del edificio sin impedir que la fiesta ocurriera.

El casamiento de la colectividad judía tuvo lugar el miércoles de la semana pasada, sobre la calle Boulogne Sur Mer, en plena cuarentena por coronavirus. La denuncia pública es del padre de un vecino del edificio en el que se realizó la fiesta. David Menajé contó que su hijo vive allí y que fue testigo de la reunión multitudinaria. En videos, se puede ver a la gente sentada en mesas sin distancia ni barbijo: “No podemos ser el ejemplo malo de la comunidad”, dice el hombre. Según la denuncia, la fiesta fue organizada por un rabino de la comunidad sefaradí Shuba Israel. Esta comunidad ya había sido noticia por el fallecimiento por coronavirus del rabino Yabra y de su padre, mientras que su madre está internada y varios miembros de la familia estarían contagiados. “Por eso dejo en claro que está prohibido participar en esos casamientos o reuniones, y si una persona ya estuvo en una de esas actividades debe quedar aislado de nuestra comunidad por lo mínimo por 35 días (con 14 días no alcanza) y debe cumplir la cuarentena en su casa. Especialmente que en la comunidad en la que se llevó a cabo el casamiento hay enfermos, y también hay quien ya descansa en el Bet Hajaim (cementerio) por esta enfermedad. Deseo para todas las comunidades que Hashem les dé salud y los proteja de esta pandemia”, sigue su carta el rabino Feigelstock.

Menajé, que también es miembro de la colectividad judía, manifestó su indignación al enterarse de este casamiento: “Dijeron que iba a ser una reunión para 10 personas y terminaron metiendo 150 personas en un departamento. Yo hace dos meses y medio que no veo a mis nietos”, expresó el hombre, que dijo que “la música de la fiesta se escuchaba hasta la plaza”, en referencia a la que está en Córdoba y Jean Jaures. El rabino Tzvi Grunblatt, director de Jabad Lubavitch en Argentina, mostró su preocupación por el episodio y dio su postura sobre lo ocurrido: “No es algo representativo de la colectividad, es un vecino que hizo algo que está mal. No es una conducta ni una tendencia general. Están todas las sinagogas cerradas. Todos los rabinos están horrorizados y los líderes van a tomar riendas en el asunto. Hay una unánime censura a estos hechos: un vecino hizo algo que no tenía que hacer”. Eliahu Hamra, presidente de Vaad Hakehilot, también repudió que se haya hecho esta fiesta: “En virtud de los hechos de público conocimiento, les informo que la comunidad judía ortodoxa en Argentina repudia esta acción llevada a cabo por particulares en lugares privados que no han cumplido con el aislamiento social, preventivo y obligatorio”, afirmó en Twitter. Y agregó: “mantenemos la premisa de seguir con total responsabilidad las medidas e instrucciones de las autoridades sanitarias”.

Luego del casamiento del miércoles hubo una nueva denuncia este fin de semana, según confirmó la Policía de la Ciudad. Fuentes oficiales dijeron que “los vecinos de la zona llamaron al 911 por una celebración judía en Pueyrredón 954. Arribó Policía de la Ciudad y el personal de seguridad del edificio indicó que no había actividad y los oficiales no pudieron acceder al mismo por no haber orden judicial”.