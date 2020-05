Camionero infectado pasó por Santo Tomé

Un camionero infectado por COVID-19 pasó por Santo Tomé en su camino ida y vuelta a Buenos Ares. Fue sometido al procedimiento en la aduana y después llevado a un centro de aislamiento en Sao Borja (Brasil). Se cumplieron todos los pasos sanitarios y no tuvo contacto con ciudadanos argentinos.

El 7 de mayo las autoridades de Brasil confirmaron que el camionero tenia covid-19, había cruzado a la Argentina el 30 de abril, hizo los trámites aduaneros y migratorios, se le tomó temperatura, no tenía fiebre, se fumigó y se desinfectó el camión y siguió viaje a San Antonio de Areco (Buenos Aires). Allí descargó su envío y volvió hacia la aduana en Santo Tomé. Cuando regresó se le detectó los síntomas. Al llegar al centro unificado se activó el protocolo. Se le tomó temperatura y tenía fiebre, molestias y dificultades respiratorias. Se lo aisló, se utilizó la ropa adecuada y se le tomó los datos. El camionero no paró, no se detuvo en todo el trayecto, y tampoco entró a Santo Tomé. Se lo trasladó a San Borja y se lo aisló en un hospital donde se le hicieron los estudios y el resultado fue positivo para covid-19. Se lo envió a San Luis Gonzaga, donde vive. Brasil Superó las 10.000 muertes el sábado por coronavirus.