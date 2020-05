Borracho chocó contra una pared

Un hombre en estado de ebriedad chocó una pared de una casa, ubicada en Tres Sargentos y Comodoro Rivadavia. El borracho conducía un Chevrolet, color gris. El derrumbe del muro, en el domicilio, casi hiere a una pequeña niña que dormía en una cama lindante. Los vecinos indican que anoche hubo una fiesta en el taller mecánico de donde habría salido el auto. Hay un detenido que dio positivo al test de alcoholemia, con un resultado de 1,70 de alcohol en sangre.

El Comisario Erasmo González, a cargo del operativo, indicó que “a las 9:30 de la mañana nos anoticiamos de que se produjo un accidente, a través del sistema 911”. “Un hombre, bajo efectos del alcohol aparentemente, estaba conduciendo un vehículo, perdió el control del mismo, y chocó contra la pared de un inquilinato acá cerca”, detalló González para afirmar que “no hubo que lamentar víctimas”. El dueño del taller habría sacado el vehículo y se produjo el accidente, “pero el dueño del auto es otro”, puntualizó el funcionario policial.

Mercedes Esquivel, la dueña de la casa, describió que “estaba en la cocina, siento un golpe, y salgo a mirar y veo que era el auto que chocó mi pared, corrió mi cama, y me salvé porque justo me levanté”. “No me imaginé que sea en la pared de mi casa esto, pensé que era en otro lado, cerca”, remarcó.