Atraparon a Astarloa, el preso que se fugó en Mercedes

La policía atrapó a Samuel Elías Astarloa, quien se escapó de la Alcaidía de la comisaría 1° de Mercedes casi en un mes atrás, extrañamente sin que nadie lo viera. El fugitivo estaba escondido en un campo lindante al de su suegra Ramona Villalba. Días atrás el Fiscal Adrián Casarrubia reconoció en medios de prensa que Astarloa, tenía recursos económicos propios como de terceros importantes. Se había fugado la noche del 13 de abril. Fue capturado en plena madrugada. Astarloa estaba preso desde el 26 de junio de 2019 acusado de intento de homicidio y además tenía como antecedente una denuncia por agresión física hacia su ex pareja, ocurrida en 2018. Tras esa acusación estuvo prófugo hasta noviembre de ese año, cuando lo detuvieron en un hotel de la ciudad de Corrientes. Fue liberado después por extinción de la acción penal. Posteriormente quedó detenido por una tentativa de homicidio, hasta que se fugó el 13 de abril entre las 21 y las 22. Sospechan que trepó unos muros, otros, que salió por la puerta de adelante facilitado por algunos de sus carceleros. No descartan responsabilidades de la guardia.

En un principio se aseguró que Astarloa de 31 años estaba en un campo de Villalba, pero la actual interventora del Centro Recreativo la Cruz Gil, salió a desmentirlo categóricamente en declaraciones a IMPACTO CORRIENTES. Era un comerciante con un local instalado en el predio del santuario del Gauchito, donde el 11 de enero de 2013 un incidente con su mujer en el predio del Gauchito Gil y se le inició una causa por lesiones leves dolosas. El 13 de mayo de 2015 se lo citó a juicio, pero no concurrió a la convocatoria judicial.

El 2 de abril de 2014, quedó involucrado en otro episodio violento y el 3 de noviembre de 2014 fue convocado a juicio por los cargos de amenazas agravadas por el uso de arma, abuso de arma y portación ilegítima de arma de fuego de uso civil. No se presentó.

El 24 de abril de 2018, el Juzgado de Instrucción y Correccional de Mercedes, a cargo de Margarita S. López Rivadeneira, declaró en rebeldía a Astarloa y ordenó su detención.

El martes 27 de noviembre de 2018, efectivos de la Dirección de Investigación Criminal (DIC) lo capturaron. Se hallaba alojado en un hotel de las inmediaciones de la terminal de ómnibus de la capital correntina.

El 14 de diciembre de 2018, el Tribunal Oral de Mercedes dictó la sentencia Nº 150/18, en la que sobreseyó libre y definitivamente a Astarloa por extinción de la acción penal.

Poco antes de la medianoche del lunes 11 de junio de 2019, Samuel Elías Astarloa llegó en una camioneta 4×4, acompañado de otras personas, al domicilio de J. A. Ferreyra al 300, donde vive un hombre, de apellido Maidana. El motivo de la visita de Astarloa fue cobrar una deuda. Pero, algo ocurrió en ese breve encuentro con Maidana. Se escucharon varias detonaciones y el dueño de casa resultó herido de un balazo en una pierna. Los demás disparos impactaron en las paredes. El agresor volvió a la camioneta y se alejó. Con apoyo de otras unidades, se inició la búsqueda de Astarloa. Lo ubicaron en el barrio Itatí, pero huyó en la camioneta, por lo que se inició la persecución a alta velocidad. Lo cercaron en el barrio José María Gómez. Transcurrían los primeros minutos de la madrugada del martes 12. Astarloa y sus acompañantes abandonaron el rodado y se internaron en un predio situado detrás de la estación transformadora de la DPEC. La oscuridad del lugar dificultó la búsqueda y se escaparon. La policía secuestró la camioneta. Se entregó en la siesta del lunes 24 de junio de 2019 en la comisaría 3ª de Mercedes. Luego, lo derivaron a la Alcaidía de la comisaría 1ª, donde quedó a disposición de la justicia por el ataque a balazos a Maidana hasta que se escapó de la alcaidía de la comisaría 1ª de Mercedes en la noche del lunes 13. Esta madrugada finalmente Astarloa fue aprehendido.