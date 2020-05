Asado argentino en medio de la cuarentena española

Lucas Ocampos, Ever Banega y Franco Vázquez fueron acusados de romper la cuarentena para comer un asado. Violaron el aislamiento con sus respectivas parejas y armaron una reunión de más de diez personas. Las últimas horas el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, fue acusado por sus vecinos de haber incumplido con el aislamiento obligatorio, lo que causó un gran revuelo en las redes sociales. Ahora, el escándalo pasó al Sevilla, donde recibieron la noticia que cuatro jugadores del plantel profesional, entre ellos tres argentinos, se juntaron a comer un asado. Esta mañana todos los medios españoles difundieron las imágenes que muestran a Lucas Ocampos, Franco Vázquez, Ever Banega y al suizo Luuk de Jong en la casa del ex jugador de Boca. Las fotos fueron compartidas por la esposa de Banega en su cuenta de Instagram. Se puede ver a los cuatro jugadores con sus respectivas parejas compartiendo un almuerzo todos juntos sin respetar el aislamiento obligatorio. Hasta el momento no hubo un comunicado oficial de parte del Sevilla FC ni de La Liga, pero se especula con que todos los implicados reciban una sanción por su acto de irresponsabilidad.

Ever Banega hizo un pedido de disculpas por haber organizado la reunión en su casa. El mensaje fue publicado en sus historias de Instagram, pero esto no impedirá que reciban una sanción. Esta juntada se produjo en el medio de las charlas entre la Real Federación Española de Fútbol, La Liga y los clubes para pensar un protocolo de seguridad que deberán cumplir ante el inminente regreso del fútbol. La idea es implementar una medida de largas concentraciones, como ocurre en la Bundesliga, pero los futbolistas no están de acuerdo con este proyecto.