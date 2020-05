Armani no organizaba el vuelo a Colombia que nombró Villa

Si bien la idea de un viaje privado para retornar existió, el arquero de River solamente iba a ser un pasajero más junto a su esposa. Finalmente, se truncó por cuestiones de permisos.

En su declaración por la denuncia de agresiones y extorsiones contra su ex pareja Daniela Cortés, quien antes lo acusó de graves hechos de violencia de género, Sebastián Villa involucró a Franco Armani y su mujer Daniela Rendón, quienes según afirmó organizaban un vuelo para volver a Colombia. Esto fue rotundamente desmentido desde el entorno del arquero de River.

“(…) Daniela me dice que le de 12.000 dólares para irse en un vuelo privado. Ella me dice que si no le daba ese dinero iba a publicar lo que publicó y dañar mi carrera”, afirmó el delantero de Boca en un pasaje de su exposición ante la Justicia.

Dicho traslado en medio de la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus estaba planeado para que varios futbolistas puedan retornar a su tierra natal. Entre ellos, Juan Fernando Quintero, Jorge Carrascal, Villa, su ex Cortés y Armani junto a su esposa Rendón, oriunda de allí.

Sin embargo, la organización y las gestiones necesarias para este viaje no estaban a cargo de Armani sino de los representantes de los jugadores que pretendían volver a su país. Finalmente, quedó en la nada porque no se consiguieron las habilitaciones necesarias.