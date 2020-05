Argentina no pagará hoy la deuda

La reestructuración de la deuda. El embajador argentino en Estados Unidos confirmó que Argentina no pagará hoy. Jorge Argüello envió un correo electrónico a la comunidad argentina y personalidades estadounidenses interesadas en nuestro país. Dijo que no se pagará el vencimiento de 503 millones de dólares, pero seguirán las negociaciones con los bonistas. El embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, envió un correo electrónico en Washington en el que confirma que la Argentina caerá este viernes en default porque el país no cumplirá con el pago de 503 millones de dólares que vence hoy, pero igualmente señala que las negociaciones con los acreedores continúan para alcanzar una reestructuración de la deuda. En el email, escrito en inglés y dirigido a la comunidad argentina en los Estados Unidos, académicos y personalidades estadounidenses que siguen con atención la actualidad de nuestro país, Argüello se suma a la comunicación oficial de Economía que se extiende el plazo de canje hasta el 2 de junio, pero es el primer reconocimiento oficial que este viernes no se pagará, algo que el ministerio no había expresado formalmente pero que ya se daba por descontado en Buenos Aires y Wall Street.

Se caería en un “default blando”, porque los bonistas siguen negociando y no acudirán a los tribunales de Nueva York por el no pago, al menos por ahora, según ellos mismos expresaron. “Hoy concluye el período de gracia para pagar los intereses de algunos de los bonos elegibles sujetos a negociaciones. Ante la perspectiva de llegar a un acuerdo con sus acreedores sobre los nuevos términos de sus bonos, Argentina aplazará este pago hasta que se llegue a un acuerdo con los acreedores y se acuerden nuevos términos sobre los intereses a pagar por dichos bonos”, escribió Argüello. La ampliación del plazo de negociaciones hasta el 2 de junio es “en sí misma una formalidad, pero significa un reconocimiento de las conversaciones en curso entre el gobierno argentino y sus acreedores, que requieren un poco más de tiempo para dar frutos y lograr una reestructuración ordenada de la deuda”. “La Argentina y sus asesores tienen intención de aprovechar esta prórroga para continuar las conversaciones y permitir que los inversores sigan contribuyendo a una reestructuración satisfactoria de la deuda. El Gobierno sigue recibiendo las opiniones y sugerencias de los inversores”.

El propio ministro Martín Guzmán había reconocido el lunes que la fecha de este viernes era “anecdótica”. Fue precisamente en una charla organizada por la Cámara de Comercio estadounidense-argentina y Amcham Argentina, y presentada por el embajador Argüello.