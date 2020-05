Aquella Liga Nacional del 2012/13, reviviendo los juveniles el título regatense

Los juveniles de la temporada 2012-13, Nicolás Brussino, Juan Pablo Arengo, Manuel Buendia, Alejandro Zurbriggen, y Favio Vieta reviven el título logrado por Regatas Corrientes en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). Una mirada especial, una evocación distinta, al cumplirse este viernes 15 de mayo de 2020, un nuevo aniversario de la obtención de la Liga Nacional de Básquetbol por parte de Regatas Corrientes. Los “carasucias” de la temporada 2012-2013, Nicolás Brussino, Juan Pablo Arengo, Manuel Buendia, Alejandro Zurbriggen, y Favio Vieta, reviven la gran gesta del equipo de Nicolás Casalánguida.

“Al título lo viví con mucha alegría y emoción porque fue mi primer año en Regatas, mi primer año en la Liga Nacional, y salir campeón fue algo increíble, inolvidable”, comenzó Nicolás Brussino integrante de la Selección Argentina subcampeona Mundial en China 2019. “El título fue de no creer. Yo queriendo que los chicos firmen la camiseta y así tenerla para el recuerdo, que hasta el día de hoy la tengo. Ni hablar las cosas que se compartieron en ese entonces. Hermoso recuerdo”, dijo a su turno el base de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, Manuel Buendia. “Al título de la temporada 2012/2013 lo viví como un sueño. Fue algo que me marcó sinceramente. Me hizo ver la magnitud que tiene el básquetbol en mi vida, fue algo impresionante, muy lindo realmente”, recordó el alero de Obras Sanitarias, Alejandro Zurbriggen.

Regatas Corrientes barrió la serie con Lanús. Fue un contundente 4 a 0. En el cuarto juego, en el micro estadio “Granate”, el triunfo “Fantasma” fue 69 a 65, con Federico Kammerichs como doble figura con 15 puntos y 13 rebotes. “La cancha de Lanús, en los últimos dos partidos, estuvo repleta de hinchas correntinos. Toda esa gente apoyando al equipo desde tan lejos fue algo inolvidable, precioso de vivir y que mejor que saltar, festejando, al final del partido todos juntos”, dijo el Manu Buendia. Ale Zurbriggen recordó la final diciendo que “con Lanús la recuerdo muy bien, desde la cancha llena de gente alentando en el tercer y cuarto partido, hasta los festejos en Buenos Aires con toda la gente que fue a vernos, más aun cuando llegamos a Corrientes que hicieron una caravana gigante de autos y personas en la costanera, en el Parque Mitre. Era muy imponente ver el estadio de Regatas repleto de gente”.

La serie final, especialmente los partidos jugados en Lanús, fueron distintos para los juveniles Juan Pablo Arengo y Favio Vieta, quienes disfrutaron la obtención del título desde la tribuna, con la hinchada, a pura adrenalina. “La final contra Lanús me acuerdo que estaba entrenando en el CENARD con la Selección Argentina y la casualidad que se estaban jugando las finales. Fuimos a la cancha a ver los partidos, fue tremenda esa noche al ver campeón a Regatas”, recordó Favio Vieta, base de Villa San Martín en la Liga Argentina de Básquetbol. “Me acuerdo que mucha gente de Regatas estaba en la cancha. Chicos de la hinchada, padres, hijos, dirigentes, todos estaban. Fue algo que no te pasa todos los días, la verdad que increíble ver cerrar el año así”, completó el chaqueño. “El tercer y cuarto partido pude ir a Lanús a ver las finales, ya que estábamos (con Vieta) con la Selección y nos dejaron que vayamos a ver. Fue algo hermoso, impresionante”, recordó uno de los históricos en Regatas Corrientes Juan Pablo Arengo, en alusión a la concentración Nacional con el Seleccionado Nacional U17, que a la postre se consagraría campeón Sudamericano en Salto (Uruguay).

Regatas Corrientes tuvo una temporada brillante. Se quedó con la “triple corona”, al ganar cronológicamente el Súper 8 en Corrientes, la Liga Sudamericana, también en el “José Jorge Contte”, y la Liga Nacional. “Me acuerdo de casi todo. Lo que más me acuerdo es cuando jugamos de local, la gente llenaba el estadio y el clima con el que jugábamos era genial. Vivir eso fue increíble y también cuando nos tocó jugar de visitante, la cantidad de hinchas que fue a Lanús fue impresionante”, señaló Nico Brussino actualmente en el Zaragoza de España. “El título de Regatas fue algo muy lindo, para cerrar una temporada increíble. Ese año se ganó también Súper 8, que se jugó en Corrientes, y también la Liga Sudamericana. Fue una temporada con jugadores increíbles, que durante todo el año lo demostraron dentro de la cancha”, comentó Favio Vieta.

“La temporada no arrancó bien para mí. En el 2012 me detectaron una arritmia cardíaca y gracias a todos, especialmente al Club como al Instituto de Cardiología de Corrientes, me dieron todas las herramientas para solucionar mi problema y seguir disfrutando del básquet hoy en día. Sinceramente gracias a los dirigentes y médicos Tassano (Eduardo) y Lanari (Emilio), como así también el Dr. Sotelo (Horacio), al Rafa Fondón, y demás personas vinculados a ellos”, recordó Nico Brussino.

La versión de Regatas Corrientes 2012-13 tenía un plantel riquísimo. Como le gustaba decir al técnico Nicolás Casalánguida, la primera unidad integrada por Javier Martínez, Paolo Quinteros, Dartona Washam, Federico Kammerichs, y Jerome Meyinsse. Y la segunda unidad conformada por Nicolás Ferreyra, Nicolás Brussino, Miguel Gerlero, Nicolás Romano y Pedro Calderón. Además de los juveniles que siempre rotaban y estaban listos para ganarse sus minutos. “Recuerdo que el equipo estaba con mucha confianza. Sinceramente la jerarquía y personalidad le permitía ganarle a cualquiera, al que se le ponga enfrente. Fue una temporada muy buena para el equipo y personalmente para mí. Lo disfrute al máximo, menos las finales que la viví con las pulsaciones a mil (se ríe)”, señaló el Potrillo Arengo.

El gran campeón tenía incuestionablemente tres grandes referentes. El paraguayo Javier Martínez, Paolo Quinteros, que finalmente que elegido como MVP de la temporada y de las finales, y el “Yacaré” Federico Kammerichs. “Fenómenos del básquet. Ya más palabras para agregar no hay. Solo haber estado con esos monstruos y compartir el vestuario, charlas, cenas, asados y un montón de otras cosas, me hizo dar cuenta que podía ser como ellos. Me demostraron que son grandes personas, además de excelentes deportistas”, señaló Buendia. “De ellos aprendí que la perseverancia y el trabajo duro puede llevarte a conseguir todo lo que te propongas”, clara y concreta la reflexión de Vieta respecto a los grandes referentes de aquel equipo Fantasma. “Aprendí muchísimo de todos ellos, de cada uno trate de sacar lo mejor. Los tres me han enseñado mucho, tanto dentro como fuera de la cancha, y me han tratado de una manera especial y eso hace que al día de hoy lo valore mucho”, comentó Brussino. “De ellos se aprende muchísimo. El día a día es clave, así conoces como viven, entrenan, se alimentaban. En los entrenamientos se aprende mucho, la competencia sana, leal, es fundamental, y ayuda a todos”, dijo Arengo. El que tuvo una apreciación más analítica fue “Ale” Zurbriggen, quién dijo “de Javier (Martínez) aprendí mucho de su mentalidad ganadora. Nunca bajaba los brazos, aun con sus dolores de rodilla. Gran carácter. De Paolo (Quinteros) aprendí sus buenos hábitos. Me marcó mucho lo correcto que es en la cancha y afuera de ella. Me enseñó muchas cosas. Y del “Yaca” (Federico Kammerichs) aprendí la constancia -siempre nos quedábamos antes y después de la práctica a entrenar-, la humildad y sencillez que tiene. Un grande”.

Nicolás Casalánguida “significa mucho para mí. Fue el primero en confiar en mí, en mi potencial, en darme la posibilidad de debutar en la Liga, en enseñarme a ser un mejor jugador. La clase de jugador que soy hoy en día es en parte gracias a él, por todo lo que me dio en los tres años que estuve con él en Regatas”, recordó Brussino respecto al entrenador. “Casalánguida nos exigía mucho. Sabía que nosotros podíamos rendir lo que nos pedía. Nos daba tranquilidad a la hora de entrar a la cancha. Trabajamos de muy buena manera en los entrenamientos”, señaló Zurbriggen. “Nico fue una influencia muy grande. Fue el entrenador que me hizo debutar y creyó en mí, que podía ser profesional. Aportó mucho en el desarrollo de los chicos y nos ponía a prueba siempre”, acotó Arengo. “Nicolás cuando fue a Regatas llegó con un proyecto de reclutamiento, ahí es donde me llevó a mí y a los otros chicos. Un entrenador que sabe mucho y que hizo grandes cosas en el Club, tanto en la Liga como con todos nosotros que éramos los juveniles. De los mejores que me tocó”, dijo Favio Vieta.

“El día a día como juvenil es duro, pero también divertido (se ríe). Eran otras épocas, había otro trato de mayores a juveniles. Hoy cambio todo eso, deberían volver a esas épocas. Agradezco que me hayan tocado esa clase de jugadores, yo era bastante inquieto como juvenil, así que también, por ahí, me merecía mi correctivo (se vuelve a reir)”, recordó Fabio Vieta de su tiempo de juvenil. “Entrenábamos muchas horas ya sea con la Liga y con nuestras respectivas categorías, pero lo más lindo era que siempre nos llevaban al siguiente nivel, ya que nosotros teníamos que estar a la altura para que ellos puedan entrenar y no perder nivel la práctica. A pesar de todo el entrenamiento y demás, disfrutábamos mucho pasar tantas horas en el Club porque era una gran familia y se lo recuerda de la mejor manera”, dijo Ale Zurbriggen. “El día a día de juvenil era bastante duro. Entrenábamos mucho y pasábamos mucho tiempo en el Club. Pero eso significa mucho porque trataron de darnos todo lo mejor que tenían para que nosotros seamos mejores, y seamos los jugadores que somos hoy en día. Todo ese sacrificio valió la pena y muy agradecido de todo eso”, comentó Nico Brussino.

“Fueron años muy hermosos en Regatas Corrientes, que siempre voy a recordar no solo en la parte de la Liga Nacional, sino también en las inferiores con Juanpi Mascaró (Juan Pablo Mascaró) y Chiche (Germán Roldán)”, recordó emocionado Favio Vieta. “Cuando salimos Campeones Argentinos U19, me acuerdo que me largue a llorar con los chicos porque habían sido cuatro años de laburo, de llegar a esas instancias y perder en semifinales, siempre nos quedábamos ahí a un paso, hasta que logramos el campeonato en Gualeguaychú”, añadió. “Teníamos un equipazo, Ale Zurbriggen, Manu Buendia, que a mitad de año se fue, el Potri (Arengo), Renzo Olivetti, Jero (Jerónimo) Acevedo. La verdad que fue algo muy lindo, nos abrazamos con Ale y nos tiramos al piso a largarnos a llorar porque sabíamos que veníamos hace cuatro años buscando eso y lo logramos. Inolvidable”, completó.

En el final, todos dejaron su agradecimiento al Club de Regatas Corrientes, fueron unánimes. Y en ese sentido Ale Zurbriggen señaló que “solamente mandarles saludos a la gran familia regatense, ya que siempre me reciben muy bien ahora que no estoy más en el Club, y palabras de agradecimiento para todos los momentos compartidos y vividos”. Así pasó otro Aniversario de la gran gesta “Fantasma” al obtener el título de la temporada 2012-13 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). Con una mirada especial, una evocación distinta, gracias a los “carasucias” de entonces, los grandes jugadores de hoy Nicolás Brussino, Juan Pablo Arengo, Manuel Buendia, Alejandro Zurbriggen, y Favio Vieta.