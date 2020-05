Analizan que las clases comiencen con antelación

Coronavirus en la Argentina. El Gobierno analiza que las clases comiencen “con antelación” en provincias sin casos. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, analizó la situación educativa en el país, atravesada por las medidas ante la pandemia de coronavirus, y adelantó que existe la posibilidad que las clases presenciales puedan empezar en provincias donde no hay circulación del virus. “Es probable que en algunos lugares las clases puedan comenzar con antelación, siempre con los cuidados necesarios para transitar una pandemia y el desarrollo de todos los protocolos para dar la tranquilidad a la comunidad educativa y para que no haya ningún impacto epidemiológico “, expreso Trotta. Sobre el procedimiento para ir desarrollando los mecanismos necesarios, el funcionario explicó que la “idea es establecer una hoja de ruta con los epidemiólogos, debatirlo en el Consejo Federal de Educación, donde participan todos las jurisdicciones, y la decisión final va a estar en los gobiernos provinciales”.

La posibilidad de la vuelta a clases debe garantizar “el distanciamiento social en las distintas instancias de la escuela y cómo se deberá accionar en el caso de un caso sospechoso o positivo de coronavirus”. El ministro puntualizó sobre las provincias en que no hay casos o nula circulación del virus. “Hay dos provincias que no han tenido casos, como Formosa y Catamarca, y otras que no tienen hace más de 45 días y estamos conversando si pueden regresar escalonadamente a las aulas “, sostuvo. “Pensar que se puede volver a clases después de vacaciones de invierno es una alternativa posible, pero hay que ver cómo responde el sistema”, expresó y volvió a indicar que se priorizará el regreso de los estudiantes que se encuentren en las instancias de finalización del ciclo primario y secundario y quienes estén dando los “primeros pasos de alfabetización”. En un escenario hipotético que no sea posible la vuelta a clases presenciales, por el momento, Trotta descartó la variante de unificar el ciclo lectivo de 2020 con el 2021. “Queremos esperar hasta el mes de agosto y septiembre para tener una instancia más clara y con las provincias tomar las decisiones que sean necesarias”, dijo.

POLÉMICOS CUADERNILLOS

Sobre la nota que consignó la inclusión de actos de gestión en los cuadernillos escolares que imprimió el Gobierno Nacional, Trotta volvió a justificar la acción de su ministerio: “Cuestionaban tres notas que los pedagogos recomiendan que es asociar en todos los niveles educativos la pandemia con el proceso de enseñanza de aprendizaje para canalizar esta situación compleja”, explicó. Y agregó: “Las tres notas que cuestionaron nos parece que responden a esa finalidad que debe tener la escuela y la crítica se vincula más al prejuicio del periodista que a la realidad objetiva. Cuando uno ve los cuadernos se ve el despliegue de pluralidad y voces de escritores y perspectivas que tienen que estar presentes en la escuela. Estamos muy orgullosos de todo el trabajo que están llevando adelante los pedagogos y maestros”.