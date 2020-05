Adiós Pocholo Barreto hasta el próximo juego: el deporte está de luto

En su casa en Resistencia (Chaco), falleció José Antonio Barreto (hijo), jefe de prensa del club de Regatas de Corrientes. El periodista deportivo, falleció en la mañana de hoy en su domicilio en la ciudad de Resistencia víctima de un infarto fulminante confirmaron esta mañana compañeros de trabajo. Pocholo, de familia de periodistas, es hijo del conocido e histórico relator José Antonio Barreto y hermano del también periodista deportivo Fernando El Puma Barreto. Según pudo saberse estaba en su domicilio y nada hacía prever el duro desenlace. Estaba casado y tenía dos hijos. Desde hace veinte años se desempeñaba también como responsable de prensa del Club de Regatas Corrientes.

RAFAEL FONDON

A veces uno no entiende las cosas de la vida… se nos fue una persona distinta. Uno que sabía disfrutar de las pequeñas cosas y a la hora de hacer su trabajo era un “Súper Profesional”. Admiré a su padre y compartí con él 20 años de sueños e ilusiones en el querido Club de Regatas Corrientes que hoy pierde uno de sus más importantes jugadores. Me enseñó a no “pelearme” por cualquier cosa. Me enseñó que las instituciones tienen gloria por su historia. Por su gente… siempre subía a saludarlo y sufrimos en los partidos de la liga. INCONDICIONAL ¡amigo! Hombre de una honestidad hasta ingenua en estos días. Pero así fue toda su vida José Antonio Pocholo Barreto. El que me hizo el prólogo de mi libro… el que me consiguió mil entradas. El que de corazón fue ¡Mi Amigo! Te recordaré siempre genio de la sonrisa fácil y de la carcajada que aturdía. Del vino sano de la amistad. Del sapucay espontáneo al sonar de un acordeón… y del apasionado al deporte. ¡Testigo de las máximas glorias deportivas de Corrientes! Hiciste de tu profesión una escuela… de la amistad un himno. De la sonrisa un ejemplo de optimismo permanente. ¡Vuela alto amigo! Los tuyos te honraran en la tierra. Dejaste huella y eso no lo hace cualquiera. Aplaudiste y escribiste de muchos crack del deporte… hoy todos te aplaudimos y escribimos páginas doradas de tu paso por la vida donde fuiste ¡un Campeón! Descansa en paz amigo querido… hiciste mucho acá y todo… absolutamente todo. ¡De Corazón!