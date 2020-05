44% de las industrias asegura no poder pagar la totalidad de los salarios de abril

Según un relevamiento de la UIA que abarcó a 1.329 empresas, un 38% de las industrias no pudo pagar servicios públicos, un 48% no pagó a proveedores y un 57% no pudo pagar impuestos durante el mes de abril.

El 77% de empresas industriales admitió tener dificultades para pagar la totalidad de los sueldos de abril a sus trabajadores, mientras que el 44% afirmó no tener liquidez para abonar la mitad de los salarios, a pesar que 7 de cada 10 compañías están en condiciones de acceder al programa de asistencia oficial (ATP), según los resultados de una encuesta realizada por el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Se desprende del relevamiento que abarcó a un total de 1.329 empresas de diversas actividades, regiones y tamaño que arrojó que «continúa siendo muy significativa la cantidad de empresas con serias dificultades financieras y operativas».

La central industrial consideró a la luz de la encuesta, que para avanzar en las soluciones a esta crisis resulta indispensable complementar el programa ATP con iniciativas financieras del Banco Central que permitan un mayor y más rápido acceso al sistema financiero, algo que «será fundamental para garantizar la producción y el empleo en un contexto recesivo».

En líneas generales, las industrias atraviesan «una fuerte interrupción de la producción y de las ventas», tanto las que fueron declaradas afectadas en los términos del Programa de Asistencia a la Emergencia y a la Producción como las no afectadas o esenciales, por lo que «empresas de todos los sectores, tamaños y regiones están en problemas».

El 71% de las encuestadas se encuentra dentro de los sectores alcanzados por el Programa de ATP, de las cuales el 64% están sin producir; el 71% registra caídas de las ventas superiores al 60% y sólo el 2% no tuvo caída de ventas.

El otro 29% se encuentra dentro de los sectores no afectados o esenciales, grupo en el que existen también numerosas dificultades, ya que el 35% de ellas se encuentra sin producir, el 43% registra caídas de sus ventas superiores al 60% y solo el 15% no sufrió menor demanda.

La encuesta reveló que, ante la crisis, los empresarios priorizaron el pago de salarios frente al resto de los costos fijos: sólo el 12% no pudo pagar sueldos en marzo.

Sin embargo para abril, si bien el 44% de las compañías afirmó no tener liquidez para alcanzar a pagar el 50% de los sueldos, el avance del programa ATP para las empresas confirmadas, combinado por el acuerdo de suspensiones «significó un fuerte alivio».