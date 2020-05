351.000 muertos y más de 5.607.000 contagiados en el mundo

Brasil sigue incrementando a pasos agigantados cantidad de víctimas mortales y contagios, según el último informe publicado por la universidad estadounidense Johns Hopkins. Hay más de 2.301.000 recuperados. Los contagiados por coronavirus en el mundo superaron los 5,55 millones de casos, mientras que son más de 350 mil los muertos por el Covid-19. Brasil sigue firmemente instalado en el segundo lugar con más pacientes enfermos tras superar a Rusia, según el último informe publicado por la universidad Hopkins. Hasta el momento hay 5.607.001 pacientes infectados por el virus en casi 200 países, con 2.301.727 recuperados y 350.862 los muertos. España está desde este miércoles de luto oficial durante diez días por las víctimas de la COVID-19, el período de duelo nacional más largo durante la democracia. El luto oficial iniciado en España pretende mostrar “todo nuestro dolor” y rendir “reconocimiento a quienes han fallecido (por la pandemia de coronavirus); su recuerdo permanecerá siempre con nosotros”, señaló en un mensaje en redes sociales en la víspera el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez.

NUEVA ZELANDA

Nueva Zelanda no tiene a ninguna persona hospitalizada por COVID-19, tras haber dado de alta al último paciente ingresado y después de cinco días en los que no se ha detectado caso alguno del nuevo coronavirus, informó este miércoles el Gobierno. “Creo que esta es la primera ocasión probablemente, al menos en un par de meses, en la que no tenemos a nadie en el hospital (por COVID-19), así que estamos en una buena situación”, señaló el director general de sanidad, Ashley Bloomfield, durante su comparecencia diaria para explicar la evolución de la pandemia.

FRANCIA

Francia prohíbe tratamiento con hidroxicloroquina. El gobierno francés prohibió este miércoles oficialmente la prescripción de hidroxicloroquina para tratar la covid-19 en los hospitales, después que dos organismos encargados de velar por la salud pública en el país se declararan contrarios a su uso. Desde finales de marzo la hidroxicloroquina, derivado de la cloroquina, un medicamento contra el paludismo, se utilizaba, a título excepcional, en los hospitales franceses para tratar casos graves del nuevo coronavirus.