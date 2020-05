29 de Mayo Día del Ejército Argentino

La institución cumple 210 años desde el momento que la Primera Junta de 1810 le dio entidad. Este viernes, como todos los 29 de mayo, se celebra el Día del Ejército Argentino. Una fecha histórica, ya que el 29 de mayo de 1810 la Primera Junta de Gobierno dio nacimiento formal al Ejército Argentino al reconocer el trabajo de las tropas militares durante el proceso revolucionario, elevar a Regimientos a los batallones existentes y reorganizar las unidades dispuestas en todo el territorio. En dicha proclama, la Primera Junta exaltaba la actuación que las tropas militares habían tenido en esa semana de mayo tan trascendental para la historia argentina. Pasos fundamentales para la futura independencia y la formación del Ejército. En la actualidad, la rama terrestre de las Fuerzas Armadas, se ocupa de “contribuir a la Defensa Nacional para proteger nuestra Independencia y Soberanía”. Quienes lo integran están a cargo de la protección de los recursos naturales, el medio ambiente y la integridad territorial, como también contribuir con el desarrollo científico, tecnológico, económico y social, cooperar para el logro del bienestar general de las comunidades, participar en misiones de paz y asistencia humanitaria; y prestar apoyo en la lucha contra el narcoterrorismo.

El jefe del Ejército, general de Brigada Agustín Humberto Cejas, expresó que romper el estereotipo del militar que la Argentina arrastra de la época de la dictadura “es una obligación nuestra. Nosotros debemos mostrar cuáles son nuestras aspiraciones y qué es lo que podemos hacer por la sociedad”. No sólo esto. Cejas considera que la lucha contra la pandemia del COVID-19 puede ser “una oportunidad” que tiene hoy el Ejército y los militares para “abrirse a la sociedad y mostrar cómo se puede servir para que haya una revalorización de los militares por parte de la sociedad en general”. Hoy se cumplen 210 años del Ejército Argentino y está claro que a Cejas le gustaría festejarlo de otra manera, sin pandemia mediante y en otra situación del país. No dudó en expresar sin vueltas que “es lamentable que tengamos que vivir circunstancias extremas o negativas como estas (pandemia) para que se generen espacios donde se advierte la importancia de la capacidad del Ejército para proporcionar apoyo a la sociedad”.

Cejas asumió en febrero la conducción del Ejército y está abiertamente alineado a la conducción del ministro de Defensa, Agustín Rossi. El jefe del Ejército no ocultó este alineamiento cuando deslizó una velada crítica al gobierno de Mauricio Macri. “No hay bases para sustentar que en la administración anterior haya habido una aproximación con las Fuerzas Armadas que se haya materializado con la asignación de recursos”. Con larga trayectoria en el ámbito académico, Cejas fue formado en el Colegio Militar de la Nación como Subteniente de Artillería en 1984. Ocupó cargos relevantes en la Escuela de Artillería del Ejército, el Colegio Militar de la Nación y la Dirección General de Educación del Ejército. Tuvo una formación en el Ejército de Estados Unidos y en la OTAN. Posee varias especializaciones de combate entre las que se cuentan paracaidista militar y especialista en asalto aéreo. Cejas en el tercer piso del Ministerio de Defensa, en un amplio salón graficó que en materia de defensa “la Argentina hoy no tiene todas las capacidades que tiene que tener”, aunque aclaró que “vemos que existen posibilidades de desarrollar proyectos que hacen al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas”.

¿Cómo está preparado hoy el Ejército frente a la pandemia de COVID-19 y qué reflexión hace en el Día del Ejército Argentino frente a esta situación que se vive en el país y en el mundo?

Este es el día quizás más importante para el Ejército porque podemos reflexionar de su historia porque vamos a cumplir 210 años y nuestro lema es que el Ejército nació con la Patria en 1810. Esta conmemoración en el contexto de la pandemia realza la importancia que tiene el Ejército como un instrumento al servicio del Estado con muchas capacidades y fundamentalmente está constituido por personal motivado para llevar adelante estas cuestiones. Para nosotros el festejo es importante y empatizamos con lo que les pasa los conciudadanos, a nivel local y en las provincias que no nos es ajeno. Estamos consustanciados con las tareas que hacemos.

¿Cómo los recibe la gente en las recorridas y los operativos de ayuda en los barrios vulnerables que hoy está haciendo el Ejército?

La gente nos recibe muy bien y para nosotros no es una sorpresa. Sabemos lo que la gente piensa y siente del Ejército y de nuestras Fuerzas Armadas. En el momento de necesidad la gente está mucho más sensibilizada y cuando llega la ayuda, que es neutral y desinteresada, la gente nos recibe muy bien. Reitero que esto no es una sorpresa sino una ratificación de una sensación que existe en el pueblo por su Ejército. Esto no se da sólo en esta campaña. También estamos desarrollando un trabajo que consiste en la distribución de agua en Salta en una zona donde viven pueblos originarios, de los wichis. Cuando tuve la oportunidad de acompañar allí a un grupo de soldados encontré dos particularidades que emergen de este nivel de compromiso que tiene esta gente y como nos reciben. Me encontré que a través del juego los soldados enseñaban a lavarse las manos para este tipo de enfermedades que vemos hoy. Cuando luego vi esto mismo en un banner en lenguaje originario que destacaba la importancia de lavarse las manos. Así, vemos un pequeño ejemplo de lo que puede hacer una misión.